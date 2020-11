Procesul a fost fixat pentru data de 11 noiembrie 2020 și are ca miză un aspect foarte important în vremuri de pandemie, cerut de zeci de mii de părinți, și anume redeschiderea școlilor și aplicarea procesului de învățare față în față, și nu prin sistem online.

Potrivit motivelor din acțiune, hotărârea nouă de prelungire a măsurii de închidere a școlilor, și anume HCJSU Cluj 79/2020, este data, spre deosebire de prima, în baza Legii nr. 136/2020, care exclude procedura prealabilă și posibilitatea suspendării actului administrativ. Aceasta lege permite atacarea direct în fața instanței de contencios administrativ, mai exact la Curtea de Apel Cluj, a acestui act normativ, cu acordarea de termene de judecată scurte.

„Prin urmare, acțiunea în anulare a fost depusă azi de către Asociația Școlilor Private, iar luni, va fi depusă de către noi, părinții care doresc sa fie implicați în acest demers civil, respectiv de reprezentanții Profesorilor. Pentru aceasta este necesar însă, a se semna individual contractul de asistenta juridica pentru a ne permite reprezentarea în instanta. În urma consultării și cu Baroul Cluj, o atare procedura este necesara, pentru ca mandatele de reprezentare să fie perfect valide”, a pus Victoria Grădinaru, unul dintre inițiatorii demersului.

Autoritățile se mai gândesc

Ministrul Educației Naționale, Monica Anisie a precizat că școlile vor fi redeschise, dar doar pentru elevii de clasele a Vlll-a ți a Xll-a, care vor reveni fizic în sălile de clasă pentru a putea să se pregătească pentru examenul de capacitate șic el de bacalaureat.

„Așa cum am procedat și în primăvară, am redeschis unitățile de învățământ pentru două săptămâni, tocmai pentru a da posibilitatea copiilor să revină în spațiul școlii și să facă ore de pregătire cu profesorii pentru examenele naționale. Am experimentat deja acest lucru și vom continua”, a declarat ministrul Educației.

O măsură similară ar putea fi luată și pentru grădinițe, care vor fi deschise gradual, fără a exista un termen concret de la care măsura va fi pusă în aplicare.