Proces imens în Marea Britanie. Prințul Harry a refuzat să se prezinte azi în fața judecătorilor

Prințul Harry a dat în judecată Mirror Group Newspapers (MGN) și a acuzat jurnaliștii de piraterie telefonică și că au folosit metode ilegale pentru a obține informații personale despre el. Ducele de Sussex trebuia să se prezinte luni, 5 iune, la Înalta Curte din Londra pentru proces, dar Harry nu a apărut. Există posibilitatea ca fiul cel mic al regelui Charles să intre în boxa martorilor în această după-amiază sau să depună mărturie marți, 6 iunie, când la proces vor participa și avocații MGN

Judecătorii de la Londra l-au acuzat pe Harry că le-a pierdut timpul deoarece nu s-a prezentat în fața instanței. Este pentru prima dată de când un membru de rand înalt al Familiei Regale apare personal în instanță, după mai bine de 20 de ani. Prințesa Anne, mătușa lui Harry, a pledat vinovată, în 2002, pentru că nu ar fi avut grijă de câinii ei periculoși, după ce patrupedul ei din rasa Bull Terrier a mușcat doi copii în Windsor Great Park. În procesul Prințului Harry mai sunt implicate și alte persoane conoscute, printre care se numără și cântăreţul Elton John.

MGN și-a cerut scute față de Prințul de Harry

Procesul a început în luna mai, iar instanța de judecată a fost informată că jurnaliștii MGN au folosit în repetate rânduri metode ilegale de a obține informații despre anumite persoane publice. Toate aceste acțiuni au fost autorizate de editori cunoscuți, printre care se numără și Piers Morgan. Reprezentanții MGN au transmis o scrisoare prin care grupul „își cere scuze fără rezerve” față de Prințul Harry. De asemenenea, MGN a transmis că ducele de Sussex are dreptul la „compensații adecvate”.

Prințul Harry nu se află în cele mai bune relații cu presa. Ducele de Sussex chiar a spus despre mass-media că este „diavolul” și că presa este de vină pentru rupta dintre el și Familia Regală. „După mulți, mulți ani în care s-au spus minciuni despre mine și familia mea, vine un moment în care, revenind la relația dintre anumiți membri ai familiei și presa tabloidă, acei anumiți membri au decis să se bage în pat cu diavolul, nu-i așa?”, a spus Harry într-un interviu acordat lui Tom Bradly la ITV.

Prințul Harry mai are și alte procese pe rol

Mai mult decât atât, ducele de Sussex și soția sa, Meghan Markle, au susținut că au fost urmăriți, în urmă cu două săptămâni, la New York, de „paparazzi foarte agresivi” care s-ar fi apropiat destul de mult de mașina cu care cuplul regal se deplasa. Acest incident i-a amintit Prințului Harry de modul în care mama sa, Prințesa Diana, a murit la Paris. Procesul împotriva MGN nu este singurul în care Prințul Harry este implicat.

Ducele de Sussex s-a prezentat în fața instanței din Londra, în luna martie a acestui an, pentru a da o declarație privind procesul deschis de el împotriva Associated Newspapers Limited (ANL), editorul Daily Mail și Mail On Sunday. De asemenea, fiul cel mic al regelui Charles așteaptă și o decizie într-un proces intentat împotriva ANL. Harry a acuzat jurnaliștii de la Mail On Sunday că nu au făcut publică plângerea sa împotriva Ministerului de Interne cu privire la măsurile de securitate pe care le-a luat atunci când se afla în Regatul Unit, potrivit Yahoo.