Prima dragoste a Regelui Charles nu a fost Camilla și nici Diana. Femeia care a refuzat să devină Regină. Foto

Când prințul Charles s-a hotărât să se logodească cu prințesa Diana, nu a fost în totalitate un gest făcut din dragoste. Charles era sub presiunea familiei regale, iar Diana părea să fie soţia perfectă pentru viitorul rege. Mai exact, în anul în care a cunoscut-o pe Prințesa Diana, prințul Charles ar fi cerut-o în căsătorie pe Amanda Knatchbull. Aceasta era cu aproximativ zece ani mai mică decât actualul monarh al Marii Britanii.

În cartea Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult, istoricul regal și biograful Robert Lacey explică că unchiul lui Charles, Lordul Mountbatten, îl împinsese să se căsătorească cu Amanda, nepoata sa. Potrivit lui Lacey, Charles a recunoscut că este „îndrăgostit de ea” și, în cele din urmă, relația a înflorit.

Sursa foto: marieclaire.com.

Femeia care a refuzat să devină Regină

Lacey scrie: „De-a lungul anilor, cei doi s-au apropiat, dezvoltând un respect reciproc și o prietenie care a durat până în zilele noastre. Dar când prințul i-a făcut în sfârșit propunerea în vara anului 1979 – cu puțin timp înainte de asasinarea Lordului Mountbatten de către IRA. — Amanda l-a refuzat politicos”. Refuzatul a avut un impact mare asupra viitorului rege.

Mai exact, Amanda și regele Charles chiar ar fi mers împreună în Caraibe, cu iahtul regal Britannia, la Eleuthera, în anul 1977. Acolo ar fi avut loc și cererea în căsătorie.

Potrivit biografului lui Charles, Jonathan Dimbleby, refuzul „a servit doar pentru a reconfirma propria convingere a lui Charles că a te supune Casei Windsor este un sacrificiu pe care nimeni nu ar trebui să-l facă”.

Cum s-au cunoscut Prințesa Diana și Regele Charles al III-lea

Povestea a început în anul 1977. Prințul Charles a cunoscut-o pe Diana Spencer, în timp ce se întâlnea cu sora ei, Sarah. Totul a avut loc în timpul unei vânători de cocoși de câmp, la casa familie Spencer, la Althorp.

În ciuda faptului că Sarah și Charles erau împreună de puțin timp, fiul Reginei Elisabeta nu îi intrase deloc în grații, iar sora Dianei a spus că nu s-ar mărita cu Charles „nici dacă ar fi fost omul de la gunoaie sau Regele Angliei”.

Cu toate acestea, Diana, care, la acea vreme, avea doar 16 ani, a spus că se va mărita cu Charles, dar și că este „singurul bărbat de pe planetă care nu are voie să divorțeze” de ea.

„Îmi amintesc că m-am gândit ce fată de 16 ani foarte veselă, amuzantă și atrăgătoare era. Vreau să spun, foarte amuzantă, săltăreață și plină de viață”, a spus Charles despre prima impresie lăsată de Diana, scrie marieclaire.com.