Social Probleme în traficul aerian din România. Zboruri anulate și avioane deviate







Probleme în traficul aerian din România. Condițiile meteorologice dificile au determinat redirecționarea a două zboruri Ryanair și Tarom, care erau programate să aterizeze la Cluj-Napoca în această dimineață, către aeroportul din Sibiu. Alte zboruri au fost anulate.

Probleme în traficul aerian. Zboruri anulate la Cluj și avioane deviate spre Sibiu

Ceața densă de vineri dimineață a creat dificultăți majore pentru zborurile programate pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, ducând la anularea și redirecționarea mai multor curse aeriene. Această condiție meteorologică a redus vizibilitatea, împiedicând aterizarea și decolarea avioanelor conform programului.

De asemenea, zborurile către și dinspre Cluj-Napoca din 25 octombrie 2024 au fost perturbate semnificativ, pasagerii fiind afectați de întârzieri și modificări de itinerar. Echipele aeroportului au gestionat situația și au redirecționat zborurile către aeroporturi din apropiere pentru a asigura siguranța tuturor celor implicați.

Alte zboruri au fost anulate

În cursul dimineții de vineri, ceața densă a dus la mai multe modificări în programul de zbor al Aeroportului Internațional „Avram Iancu”. Printre acestea, cursele TAROM și HiSky între București și Cluj-Napoca au suferit întârzieri, în timp ce un zbor cargo a fost deviat la București. Compania Turkish Airlines a decis să anuleze zborul de dimineață între Istanbul și Cluj-Napoca, însă a reprogramat cursa pentru orele după-amiezii, în speranța îmbunătățirii vizibilității.

Județul Cluj s-a aflat sub o atenționare de ceață, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, conform avertizărilor meteorologice. În urma acestor condiții, două curse TAROM între Cluj și București au fost anulate, iar un zbor operat de HiSky a înregistrat întârzieri, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al aeroportului.

Traficul aerian, dat peste cap de ceață. Sorin Grindeanu nu a mai putut ajunge la Cluj

Din cauza anulării zborurilor, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, nu a reușit să ajungă la Cluj-Napoca, unde avea programate activități pentru ziua de vineri. În consecință, vizita oficială a fost amânată și va avea loc săptămâna viitoare.

„Din cauza condițiilor de ceață au fost anulate toate zborurile către Cluj, prin urmare activitățile organizare astăzi cu domnul ministru Sorin Grindeanu se anulează. Vor fi reluate săptămâna viitoare. Mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții PSD.