Sport Probleme în dragoste pentru cea mai frumoasă canotoare a României. De ce nu are Simona Radiș un iubit







România. Simona Radiș si Ancuța Bodnar au completat numărul de medalii pe care Team Romania le-a câștigat la Jocurile Olimpice de la Paris.

Simona Radiș și Ancuța Bodnar, printre cele mai valoroase sportive de la Jocurile Olimpice

Canotoarele noastre mai dețin în palmares medalia de aur obținută la Olimpiada de la Tokyo, iar joi, 1 august, Simona Radiș și Ancuța Bodnar au urcat din nou pe podiumul olimpic, după ce au câștigat medalia de argint în proba dublu vâsle, scrie publicația Cancan.

În pofida succesului de care se bucură pe plan profesional, Simona Radiș suferă la capitolul relații amoroase. Simona cu greu găsește resursele necesare pentru a-și întemeia o familie, cu toate că a fost denumită cea mai frumoasă canotoare de la Jocurile Olimpice de la Paris.

La finalul probei de joi, Simona Radiș a povestit cât de grea a fost lupta pentru a-și păstra medalia de aur obținută la Jocurile Olimpice din 2020. „Pot să spun cu toată mândria că am dat efectiv totul. Dacă ar mai fi fost, nu aș mai fi putut. Nu sunt supărată. Sunt fericită că am luptat și nu am renunțat. Ne bucurăm că am reușit să obținem acest rezultat.

O să încercăm să facem o cursă foarte bună și la 8+1. Pentru noi nu s-au încheiat Jocurile Olimpice. Ne vedem pe 3 august”, a transmis și Ancuța Bodnar.

Pasionată de volei și handbal

Pasiunea pentru sport a descoperit-o la 14 ani. Cu înclinații pentru volei și handbal, Simona Radiș a intrat în atenția antrenorului de la Clubul Sportiv Botoșani, George Bulie. Fără să aibă habar de ce presupun sporturile pe apă, canotoarea a mers pe mână antrenorului ei așa că nu a ezitat și a mers la Botoșani.

Anul 2013 a fost anul în care Simona a început canotajul de performanță și în același a primit legitimația de sportiv de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. Rezultatele muncii sale au venit trei ani mai târziu, în 2019, când Simona a devenit vicecampioană europeană și mondială la campionatele din Elveția și Liz.

Simona Radiș cea mai frumoasă canotoare de la Jocurile Olimpice

La Jocurile Olimpice din 2020, Simona Radiș a devenit prima sportivă care a purtat drapelul României. Tot în același an Federația Internațională de Canotaj, a desemnat-o „Steaua în ascensiune a lunii decembrie”, iar CSA Steaua București i-a acordat Simonei titlul de „Cel mai valoros sportiv al clubului militar al anului”.

Performanța sportivă și nu numai vine la pachet cu sacrificii enorme. La fel ca întregul lot de canotori al României, Simona se antrenează 11 luni pe an. Motiv pentru care îi este extrem de dificil să-și găsească sufletul pereche cu care să-și întemeieze o familie.