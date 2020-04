Într-un interviu exclusiv pentru CIAO.ro, vedeta a recunoscut că a avut zile bune, dar și mai puțin bune, fiind încercată de multe gânduri.

„Reporter: Doinița, ce faci? De cât timp ești în autoizolare?

Doinița Oancea: Te pup virtual ! (râde – n.r.) acum… sunt ok… am avut un prag, dar l-am depășit cu bine și sunt din nou cu o stare bună din punct de vedere mental.

Reporter: Cum arată o zi din viața ta acum, în izolare, acasă? Cu ce-ți ocupi timpul? Ce activități ai acasă? Ca să te plictisești, că tu erai o persoană extrem de activă.

Doinița Oancea: În primele zile…am fost haos. Am făcut curat, nu aveam program… stăteam ore cu pensulele în mână pictând obiecte de decor sau fardându-mă. Apoi am avut câteva zile în care am dispărut și de pe online pentru că nu eram eu ok.

Aveam multe dileme și stări contradictorii… și întrebări legate de viitor, de ce simt oamenii, de cum se descurcă, de… ce să caut eu prezentă pe Instagram sau Facebook.

Mă enervau foarte mulți care speculau momentul… și încercau să capete sau să își crească notorietatea! Nu voiam să fiu în aceeași barcă cu ei…și tot așa ! Vezi… nu e bine că mă întrebi! Spun tot felul de lucruri (râde – n.r.)!

În ultima vreme… zilele seamănă între ele. Dar încep sa fiu ok și cu asta!”, a declarat Doiniţa Oancea pentru ciao.ro.

Doiniţa Oancea