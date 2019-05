Scandal uriaş la PRO TV. „Să vă fie rușine!” S-ar putea ca de aici să apară sfârşitul unei emisiuni celebre

Emisiunea „Românii au talent” a dezamăgit foarte mulţi fani care au trimis mesaje de nemulţumire după ultima semifinală. După ce au fost anunţaţi finaliştii, au fost postate foarte multe mesaje pe pagina de Facebook a concursului.





Multe dintre aceste mesaje s-au referit la Corul de Copii ai Operei Române care, potrivit fanilor, nu ar mai fi trebuit să-şi arate talentul din moment ce ei deja sunt foarte cunoscuţi şi apreciaţi pentru meritele lor, potrivit dcnews.ro

Chiar şi faptul că Alesia Călin nu a fost calificată în finala concursului a fost aspru criticată de fani

De asemenea, fanii s-au referit şi la membrii juriului care, potrivit acestora, singura talentată este Andra. Chiar şi Pavel Bartoş a fost atacat prin mesajele de pe Facebook. „Pavel Bartoș ar trebui schimbat pentru că are probleme cu văzul”, a scris un fan pe pagina de socializare

„Corul ăla de copii n-avea ce căuta in finală. Și nici Mowgli. Locul lor era la Next Star, nu in finala Românii au talent. Și oricum, Nikol Varga a fost mult mai bună decât Mowgli, ca să nu mai vorbim de Sebastian Petrașcu. Nu cred ca pentru cei de la PRO TV are vreo importanta pe cine voteaza cei de-acasa, sunt bani pe care-i cam dam degeaba votand, fiindca cei care merg mai departe sunt alesi inca de dinainte de a-si prezenta numerele in semifinale. Semifinala asta exact impresia asta mi-a lasat-o!"

„Înca odată ați dat dovadă cât de patetici sunteți, să nu o calificați pe Alessia Călin în semifinale în dauna acelui mucos care face parte din trupa lui Rengle, să vă fie rușine... Concursul oricum e aranjat și știm cu toții cine o să câștige sezonul ăsta; Cel mai slab sezon. Doar dansuri și cântece", sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe pagina de facebook „Românii au talent".

