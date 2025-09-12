Prințul Harry, vizită surpriză la Kiev. Sprijin emoțional pentru răniții de război

Vizita surpriză a prințului Harry la Kiev a atras atenția presei internaționale și a adus un nou val de solidaritate față de Ucraina.

Ducele de Sussex, cunoscut pentru implicarea sa în sprijinirea veteranilor de război, a răspuns invitației organizației Superhumans, care sprijină persoanele cu răni grave și amputări cauzate de conflictul cu Rusia.

Prezența sa în capitala ucraineană este văzută drept un semnal puternic de susținere morală și umanitară într-un moment în care zeci de mii de militari și civili încearcă să-și refacă viața.

Sosit vineri dimineață cu trenul, Prince Harry a fost întâmpinat de Olha Rudnieva, fondatoarea Superhumans, care l-a salutat cu un gest simbolic: un podstakannik, suportul tradițional pentru paharul de ceai oferit pe trenurile ucrainene.

Momentul a fost surprins într-un videoclip difuzat de Căile Ferate Ucrainene și a marcat începutul unui program intens pentru ducele de Sussex.

Deși agenda oficială a vizitei urmează să fie confirmată abia spre seară, Harry va prezenta planuri noi pentru sprijinirea recuperării răniților.

Declarațiile sale anterioare lasă de înțeles că se concentrează pe reabilitare, acces la proteze moderne și sprijin psihologic pentru cei afectați.

„Nu putem opri războiul, dar putem face tot ce ne stă în putință pentru a ajuta procesul de recuperare”, a declarat acesta înainte de sosirea la Kiev.

Vizita are loc la doar două zile după ce fundația Archewell, condusă de Harry și Meghan Markle, a anunțat o donație de 500.000 de dolari.

Fondurile vor susține proiecte pentru copiii răniți din Ucraina și Gaza, inclusiv dezvoltarea de proteze și sprijin pentru evacuările medicale derulate de Organizația Mondială a Sănătății.

Harry nu este singur în această misiune. Echipa sa de la Invictus Games Foundation îl însoțește, reafirmând legătura strânsă dintre duce și comunitatea veteranilor răniți.

Ucraina a participat la Jocurile Invictus încă din 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei, cu sprijinul direct al președintelui Volodimir Zelenski.

În timpul ceremoniei de deschidere de atunci, Harry a subliniat că lumea este „unită” alături de poporul ucrainean.

Prezența lui Prince Harry în Kiev depășește granița unei simple vizite umanitare. În contextul în care familia regală britanică și-a exprimat constant solidaritatea cu Ucraina, gestul său personal adaugă o dimensiune suplimentară acestui sprijin.

Regele Charles l-a primit pe Zelenski la Sandringham, iar prințul William s-a întâlnit recent cu refugiați ucraineni în Estonia.

Analistii politici notează că vizita ducelui de Sussex are și un impact diplomatic indirect. Deși Harry nu mai deține un rol oficial în structurile regale, imaginea sa de apărător al veteranilor îi conferă o credibilitate aparte.

Mesajul său – de a umaniza victimele războiului și de a sprijini procesul de recuperare – se aliniază eforturilor internaționale de a menține atenția publică asupra tragediei din Ucraina.

Într-un moment în care sprijinul occidental este esențial, astfel de gesturi contribuie la consolidarea moralului populației și la menținerea solidarității globale.