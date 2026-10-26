Prințul William și Prințul Harry au personalități diferite încă din copilărie, iar o eventuală reconciliere între cei doi frați nu pare apropiată, potrivit lui Dickie Arbiter, fost secretar de presă al reginei Elisabeta a II-a. Într-un interviu acordat publicației britanice Express, acesta a vorbit despre diferențele dintre frați și despre felul în care fiecare și-a construit relația cu trecutul familiei regale.

Dickie Arbiter, care a ocupat funcția de secretar de presă regal între 1988 și 2000, a făcut aceste observații într-o ediție specială a emisiunii „Royals Uncensored”. Comentariile sale vin pe fondul relației tensionate dintre Prințul de Wales și ducele de Sussex, care s-a deteriorat în ultimii ani și a alimentat numeroase speculații privind o posibilă împăcare.

Dickie Arbiter susține că diferențele dintre cei doi prinți erau vizibile încă de când erau copii. În timp ce William era mai timid și mai rezervat, Harry avea un comportament mai expansiv și mai rebel.

„Sunt frați, dar sunt doi oameni foarte diferiți”, a declarat fostul oficial regal, potrivit Express.

Pentru a-și susține observația, Arbiter a rememorat un episod petrecut la Palatul Kensington, unde prințesa Diana organizase o recepție pentru reprezentanții organizațiilor sale caritabile.

William, care avea aproximativ nouă sau zece ani, a fost rugat de mama sa să țină un scurt discurs și să le mulțumească invitaților pentru participare. Potrivit lui Arbiter, copilul și-a îndeplinit sarcina, iar Diana a fost mândră de el.

În ceea ce îl privește pe Harry, fostul secretar de presă l-a descris drept un copil energic, vorbăreț și neastâmpărat. În opinia sa, aceste trăsături ilustrează contrastul dintre frați, pe care îl consideră vizibil și la maturitate.

Fostul oficial regal și-a exprimat îndoielile cu privire la posibilitatea ca William și Harry să își refacă relația în viitorul apropiat.

„Sincer, nu-i văd pe frați împăcându-se prea curând”, a afirmat Arbiter, potrivit publicației britanice.

Acesta a comparat și felul în care cei doi frați se raportează public la moartea mamei lor, prințesa Diana. În evaluarea sa, Harry vorbește mai deschis despre suferința asociată trecutului familiei, în timp ce William preferă să își continue activitățile publice și să își păstreze mai multă discreție în privința durerii personale.

Aceste afirmații reprezintă perspectiva lui Arbiter și nu constituie o confirmare a felului în care cei doi prinți își gestionează în privat relația sau experiențele personale.

Relația dintre William și Harry a devenit un subiect constant de interes public după îndepărtarea ducelui de Sussex de îndatoririle regale și mutarea sa în Statele Unite, împreună cu Meghan Markle.

Declarațiile publice ale lui Harry despre experiențele sale în familia regală, precum și aparițiile și interviurile acordate de-a lungul anilor, au contribuit la menținerea tensiunilor în atenția presei. În același timp, William și-a continuat activitatea în cadrul monarhiei britanice, asumându-și rolul de moștenitor al tronului.

Deși au existat periodic speculații despre posibilitatea unei reconcilieri, afirmațiile lui Arbiter nu indică existența unor discuții concrete între cei doi frați și nici nu stabilesc ce s-ar putea întâmpla în viitor.

Dickie Arbiter consideră că diferențele de personalitate dintre William și Harry au fost evidente încă din copilărie și continuă să le influențeze imaginea publică. În privința relației lor, fostul oficial regal nu anticipează o împăcare în viitorul apropiat.

Până la apariția unor declarații directe din partea celor doi prinți sau a unor informații confirmate despre evoluția relației lor, perspectiva unei reconcilieri rămâne incertă.