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Visul prințului William înainte de viața la Palatul Buckingham

Visul prințului William înainte de viața la Palatul Buckinghamprințul William / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Prințul William a vorbit despre pasiunea sa pentru filmele regizorului Christopher Nolan și a dezvăluit că, înainte de a accepta că va deveni rege, și-a dorit să fie polițist, apoi DJ. Moștenitorul tronului britanic a făcut aceste mărturisiri în emisiunea BBC „The Graham Norton Show”, unde a participat vineri pentru a promova Earthshot Prize, distincția dedicată soluțiilor inovatoare pentru protejarea mediului, relatează Reuters.

William, fan al filmelor lui Christopher Nolan

Întrebat cum se relaxează, prințul a povestit că urmărește împreună cu familia emisiunea „The Celebrity Traitors”. Atunci când este singur, preferă să se uite la filme și să asculte muzică.

William a vorbit cu entuziasm despre producțiile regizorului Christopher Nolan, în special despre seria „The Dark Knight”.

„Sunt un mare fan al filmelor lui Christopher Nolan. Filmele lui sunt fantastice. Seria The Dark Knight este întunecată şi profundă din punct de vedere psihologic, iar eu iubesc asta la nebunie”, a declarat prințul.

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„Preia nişte concepte şi le transformă în ceva incredibil de interesant”, a adăugat el.

Înainte de a deveni rege, și-a dorit să fie polițist și DJ

William a povestit că, înainte de a accepta că viitorul său rol va fi acela de rege, și-a dorit să urmeze o carieră în poliție.

„După care am trecut printr-o fază în care mi-am dorit să fiu DJ. Nu eram însă foarte bun”, a spus el.

În ultimii ani, moștenitorul tronului britanic a participat la mai multe emisiuni și podcasturi în contexte mai puțin formale, în încercarea de a ajunge la un public mai tânăr. Printre aparițiile sale s-au numărat participarea la Radio One, unul dintre principalele posturi britanice de radio destinate publicului sub 30 de ani, și intervenții în podcasturi dedicate sportului.

La „The Graham Norton Show”, William a fost invitatul-surpriză alături de actrițele Cate Blanchett și Hannah Waddingham. Emisiunea urma să fie difuzată vineri seară de BBC.

Earthshot Prize, premiul pentru soluții de protejare a mediului

Unul dintre obiectivele participării prințului la emisiune a fost promovarea Earthshot Prize, distincție pe care a înființat-o în urmă cu șase ani. Premiul recompensează soluții inovatoare pentru protecția mediului, iar fiecare dintre cei cinci câștigători primește un milion de lire sterline.

William a spus că își dorește ca premiul să prezinte într-o lumină mai optimistă un subiect care poate fi descurajant.

„Există şi câţiva oameni minunaţi care fac lucruri pentru a proteja planeta”, a declarat el.

Viața personală a prințului, în centrul atenției

În ultimii ani, William a încercat să vorbească mai deschis despre viața personală, fără a face dezvăluiri foarte detaliate.

În urmă cu doi ani, atât tatăl său, regele Charles, cât și soția sa, Kate, au început tratamente împotriva cancerului. Kate se află acum în remisiune, în timp ce regele continuă tratamentul.

Relația dintre William și fratele său, Harry, s-a răcit în urmă cu șase ani, după publicarea cărții în care Harry a vorbit despre deteriorarea relației dintre ei și a criticat familia regală.

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