Prințul Harry și-a ieșit din minți. Lovitură imensă pentru Regină. E șoc total îm Familia Regală

Ducele de Sussex a plecat definitiv din Marea Britanie alături de Meghan Markle și fiul său Archie în 2020, renunțând la îndatoririle sale regale și jurând că va trăi independent financiar, fără să mai ia banii contribuabililor.

Drept urmare, și-a pierdut garanția finanțată de contribuabili și a trebuit să plătească pentru o companie privată de securitate care să aibă grijă de familia lui – lucru de care este clar nemulțumit.

Costurile fiind foarte mari, Harry a amenințat Ministerul de Interne britanic că îl va da în judecată

Ducele a amenințat acum că va da în judecată Ministerul de Interne pentru a determina guvernul britanic să ofere securitate atunci când vizitează Marea Britanie, spunând că se simte efectiv în exil, deoarece securitatea sa privată nu este suficientă pentru o vizită în Marea Britanie. Prințul Harry s-a oferit să acopere costul pentru asigurarea securității private a Marii Britanii, dar oferta a fost respinsă, şi din acest motiv face acum apel.

Andrew și Harry vor primi mai primi medalia Jubileului de platină?

Ducele de York și ducele de Sussex vor primi probabil medalia Jubileu de platină care marchează domnia de 70 de ani a Reginei. Odată cu Harry făcând un pas înapoi în calitate de senior regal și Andrew fiind deposedat de afilierile militare și de patronajul regal, au existat speculații tot mai mari dacă cei doi vor primi medalii.

Lista destinatarilor nu a fost încă finalizată, se înțelege, dar, în mod tradițional, Regina a oferit medalii comemorative jubileului familiei sale mai largi atât şi membrilor regali lucrători devotaţi.

Medalia, care a fost concepută de Timothy Noad de la Colegiul de Arme, va fi acordată beneficiarilor individuali ai Crucii George și Victoria și membrilor în serviciu ai forțelor armate și ai serviciilor de urgență, printre altele, ca un semn al mulțumirii că au servit publicul.

Membrii casei regale – de la secretare private la menajere – sunt, de asemenea, eligibili dacă au îndeplinit un an de serviciu calificat. Medalia, care este realizată din nichel şi prezintă o imagine a Reginei cu inscripția în latină „Elizabeth II Dei Gratia Regina Fid Def”, care înseamnă „Elizabeth II, By the Grace of God, Queen, Defender of the Faith”, relatează thesun.