Viaţa din Statele Unite ale Americii nu este deloc una uşoară pentru Prinţul Harry, care se chinuie să se acomodeze modului de viaţă american.

Departe de Familia Regală, Ducele de Sussex se simte „torturat” de decizia sa de a-și părăsi familia și de a se muta în Los Angeles cu soția sa, Meghan Markle.

Chiar dacă împreună cu fostul cuplu regal locuieşte şi fiul acestora, Archie, Harry nu se simte deloc confortabil psihic.

Cel puţin asta susțin autorii cărții „Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor”.

Autorii volumului, Andy Tillett și Dylan Howard, spun că sentimentele lui Harry s-au aprofundat în momentul în care Prințul Charles a fost avut Covid-19.

„Pe deasupra, a suferit și de iritabilitate. A fost departe de o situație ideală. Harry a ajuns de la a se simți entuziasmat de mutare la a se simți torturat în secret”, arată The Sun.

În acest context, soţia lui face tot ce poate pentru a-i face viaţa cât mai uşoară, dar misiunea pe care o are Meghan Markle nu este deloc una simplă.

Harry a devenit foarte dificil şi găseşte motive de nemulţumire la tot pasul. „Meghan îl asigură pe Harry că odată ce lucrurile vor reintra în normal, își va iubi noua viață în Los Angeles”, a spus o sursă a jurnaliştilor britanici.

În prezent, Prințul Harry și Meghan Markle locuiesc într-un conac cu 12 dormitoare, în valoare de 18 milioane dolari, deţinut în Beverly Hills magndatul media Tyler Perry.

Amintim că Harry şi Meghan au anunțat la începutul acestui an că au decis să renunțe la statutul de membri seniori ai Familiei Regale Britanice.

Ce este iritabilitatea?

Iritabilitatea reprezintă o stare emoțională negativă, caracterizată prin neliniște interioară sau apăsare psihică.

Ea nu scade după o izbucnire şi prin asta se deosebește de accesul de mânie, care scade în intensitate după ce sunt exteriorizate emoțiile negative.

Iritabilitatea este o stare subiectivă, resimțită de către o persoană, dar care poate fi observată uşor de cei din jur. Se remarcă neliniștea și comportamentul schimbat al persoanei în cauză.

Iritabilitatea poate fi de scurtă durată, asociată unui eveniment specific sau poate avea caracter repetitiv, cronic.

Sursa: The Sun