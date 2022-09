Prințul Harry are „inima frântă”. Ce s-a întâmplat înainte de înmormântarea Reginei Elisabeta

Prințul Harry are „inima frântă” de când s-a luat decizia de a îndepărta inițialele „ER” ale reginei Elisabeta de pe umărul uniformei sale militare, pe care a purtat-o în timpul unui priveghi organizat sâmbătă seara. Aceasta durere vine după ce prințului Andrew, care s-a retras și el din îndatoririle regale, i s-a permis să păstreze cifrul regal pe uniforma sa în timpul unui priveghi anterior organizat pentru regretatul monarh.

De când a părăsit Familia Regală, Harry și-a pierdut mai multe privilegii. El s-ar fi gândit să poarte un costum de dimineață pentru a evita „umilința” în timpul priveghiului ținut de nepoții reginei la Westminster Hall sâmbătă seara.

Ducele, a stat alături de fratele său, prințul William, la picioarele sicriului reginei în timpul ceremoniei, dar tensiunea dintre ei a fost mai mult decât evidentă. Ambii frați erau îmbrăcați în uniformă militară și au fost însoțiți de verișorii Zara Tindall și Peter Phillips, de prințesele Beatrice și Eugenie, precum și de Lady Louise Windsor și de fratele ei, vicontele Severn.

Ce a lipsit de pe uniforma prințului Harry

Harry, care a acționat pe front în timpul a două misiuni în Afganistan, nu avea dreptul să poarte uniforma militară în această săptămână, ca urmare a deciziei sale de a se retrage din funcțiile regale, dar Regele Charles i-a oferit o ultimă șansă.

Prințul William a purtat Blues and Royals, uniforma No.1, The Garter Sash, The Garter Star, medaliile Jubileului de Aur, de Diamant și de Platină și aripile de pilot RAF.

Între timp, Harry a purtat Blues and Royals, No.1 Uniform, KCVO Neck Order and Star, KCVO Neck Order and Star, Afghanistan Operational Service Medal, Golden, Diamond and Platinum Jubilee medals și Army Pilot Wings.

Inițialele „ER” sunt purtate în mod tradițional doar de cei care sunt „în serviciul” monarhului. Cearta dintre prințul Harry și Familia Regală l-a făcut pe acesta să își piardă inițialele de pe uniformă, potrivit express.co.uk.