Prințul Charles dă bătăi de cap personalului de la Palat. Ce ciudățenii culinare are viitorul rege şi cum îi înfometează

Prințul Charles, în vârstă de 72 de ani, dă bătăi de cap atunci când vine vorba de un anumit obicei alimentar, au dezvăluit surse din interior. Acestea spun că prințul ia masa de prânz foarte rar, deoarece urmează o dietă similară cu cea de post.

Prințul de Wales mănâncă un mic dejun consistent, apoi este urmat de o masă normală dar abia la cină.

De asemenea, se spune că Charles mănâncă același mic dejun în fiecare zi

Potrivit autorului regal Sally Bedell Smith, ducele din Cornwall mănâncă germeni de grâu și cereale special amestecate cu miere.

Acesta este de obicei urmat de fructe și ceai. Dar la sfârșit de săptămână, Charles optează să mănânce propria rețetă cu ouă şi brânză. Iar această reţetă îl determină pe prințul de Țara Galilor să treacă peste masa de prânz.

Decizia de a sări peste masa de la prânz a cauzat unele probleme pentru cei din interior. O sursă Clarence House a declarat pentru Daily Mail: „Uneori poate fi o problemă. Când facem vizite de o zi sau excursii în străinătate, el poate merge întreaga zi fără să se oprească pentru o pauză, ceea ce înseamnă că trebuie să ne lipsim cu toții de masa de prânz”.

Sursa a adăugat: „Este bine într-un fel, pentru că înseamnă că are timp să se întâlnească cu mai mulți oameni, dar nu pare să observe toate stomacurile zgomotoase din jurul său. Suntem deja învățați doar că trebuie să luăm un mic dejun consistent în acele zile”.

Cu toate acestea, un fost corespondent regal a dezvăluit câți oameni apropiați de Prințul de Țara Galilor au înconjurat obiceiurile alimentare dificile ale lui Charles.

Jurnalistul a confirmat, de asemenea, tendința ducelui de a sări peste masa de prânz

Gordon Rayner a declarat pentru The Telegraph: „Prânzul este văzut ca un lux care îi împiedică munca, așa că mănâncă un mic dejun mai consistent și apoi lucrează până seara. Am aflat acest lucru pe calea cea mai grea, înfometându-mă când am început să merg în turnee regale și am privit cu invidie cum personalul său care scotea gustări din buzunare pentru a putea mânca din mers”, relatează Express.