23 februarie

Principiile lui Elon Musk. Adab. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 23 februarie s-au născut Meyer Amschel Rothschild, Casimir Malevici, Alan MacLeod Cormack, Peter Fonda, Samuel Pepys, Erich Kastner, Matei Corvin, Gheorghe Brandabur.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Policarp din Smirna şi Gorgonia. Nimic în ”Kalendar”.

Dragi mei cititori, primesc aproape continuu informații și vești de peste tot. Între punctele mele de interes se situează Tesla Motors și SpaceX, adică Elon Musk. Am, din nou o informație pe care nu o s-o găsiți nicăieri. Elon Musk scrie un manual de management! Pe care o să-l publice mai târziu, pe când o să se afle în drum spre Marte. Nu are niciun rost să-și instruiască acum concurenții, a zâmbit el când a fost prins de apropiații lui, pe când scria la manual.

Modul în care înțelege Elon Musk ”ledership and management”, este ilustrat de performanțele lui deosebite. Nu este un CEO apropiat, popular, cum a fost prietenul meu Chris de Margerie, se mai plânge la TOTAL și astăzi după el. Nu. El dă oamenii afară, pentru cea mai mică greșeală. Bun, cea mai mică greșeală a fost explozia lui Falcon 9. Cineva dintre controlori a fugit la spital ca sa asiste la nașterea primului lui copil. Elon Musk l-a dat afară. Oamenii au început să murmure că este inuman și contrar legii. CEO i-a strâns pe toți și le-a spus că este foarte mulțumit de rezultatele muncii lor și că consideră că toți și-au făcut treaba excelent și că nimeni nu a greșit. Toți au fost de acord.

Rezultă, a urmat Elon Musk că cel vinovat de pierderea a multor milioane de dolari și a trei sateliți de telecomunicații Iridiu, care puteau aduce o avere, este X, care nu a fost aici ca să-și facă treaba. Nu o sa-l dau in judecata ca să-mi recuperez prejudiciul, a urmat Elon Musk, nici nu aș avea de unde, dar nu pot să-l las să ne mai facă pagube în viitor, nu ne mai putem baza pe el, este un om nesigur. Toți oamenii au pus capul în pământ, CEO avea dreptate!

Elon Musk a dat afară de la Tesla Motors și SpaceX și mai mulți români, care și-au adus obiceiurile proaste cu ei. El nu prea se sinchisește de legi, sindicate și politic corect. Are ceva de făcut și o să facă, el este un capitalist, în primul rând! Muncind câte 12 ore pe zi 7/7 și dormind pe jos în fabrică, așa a ajuns Elon Musk cel mai bogat om din lume!

Să vă reamintesc că este bătaie la angajările la Tesla și SpaceX? Cu toate că slariile nu sunt grozave. CEO aplică principiul managementului lui Peter Drcker, conducerea prin obiective asumate, nu impuse. Apoi le promite oamenilor sume mari de bani, foarte mari, dacă fac mai bine, mai repede, mai mult. S-au câștigat averi la Tesla Motors și SpaceX, prin bonusuri. Acum există o afluență de specialiști IT – Elon Musk ia ce este mai bun de la Apple, Microsoft etc.

În conducerea oamenilor și în managementul afacerilor am observat la Elon Musk o combinare între principiile managementului lui Peter Drucker și Codul Bushido. Dintr-o sursă foarte particulară, neconfirmată decât de rezultatele lui Elon Musk, aflu că CEO Tesla Motors și SpaceX practică o formă de disciplină spirituală orientală, Zen, sau Meditație Transcedentală. Se știe că în adolescență, în Africa de Sud, a fost instruit în arte marțiale, în Aikido.

Principiile managementului lui Elon Musk sunt aproape ca cele ale lui Peter Druker, cu unele variații. Iată unele dintre ele:

Să faci lucrul corect este mai important decât să faci corect lucrurile. Să faci lucrul corect este ”ledearship”, să faci corect lucrurile este ”management”! Dacă te implici în ceva nou, trebuie să încetezi lucrul vechi. Tot ceea ce se poate măsura, se poate îmbunătăți. Cele mai bune rezultate se obțin folosind oportunitățile, nu rezolvând problemele. Planurile pe termen lung nu înseamnă viitoare decizii, ci viitorul actualelor decizii. Dacă, la o ședință de producție, toată lumea este de acord, înseamnă că s-a luat cea mai ușoară decizie greșită. Nu ne permitem sa riscăm, dar dacă am apucat-o pe o cale, într-un proiect, sau în orice, nu dăm înapoi decât dacă Dumnezeu este în fața noastră.

Mai sunt câteva, doar pe aceste am primit permisiune să le public. Restul sunt prea personale, prea arată cum a obținut Elon Musk succesul.

Am avut plăcerea și onoarea să beneficiez de consultanța lui Peter Drucker. Mai întâi trebuie să risipesc o superstiție. Peter Ferdinand Drucker nu a fost evreu, vorba lui Bibi, nu a fost niciodată, a fost un austriac căruia nu i-au plăcut naziștii și a plecat în America. Drucker a scris câteva cărți și a atras atenția asupra lui. Șansa vieții lui a fost în anul 1946 când General Motor i-a cerut să-i examineze și să evalueze structura corporatistă. Rezultatul, un raport de 102 pagini, numit ”Concept of the Corporation”, o broșură apărută în anul 1946, stătea pe masa din biroul spartan, dar luxos, al milionarului Molavi.

Eram tăcuți, îngrijorați și fără soluții, în februarie 1984. Șeful asociației, domnul Ștefan Căciulescu, un om deosebit și un specialist de mare clasă, de la ISPH, tăcea din ce în ce mai des, nu mai avea soluții.

Era ora zece noaptea, ora Teheranului și eu mă întorsesem dintr-o misiune la Bazargan, la vamă. Întotdeauna lăsam mașina în parcare la ”șerkate” la firmă, stăteam încă la hotelul ”Nader” din apropiere. Când să parchez, Heidary, paznicul de noapte, asasinul, mi-a spus în farsi că șeful este încă sus. Am crezut că este domnul Căciulescu și am urcat la etajul trei să-i spun aventurile mele din vamă. Nu era nimeni, întuneric. Dar, lumină la etajul doi, iar o voce ma somează, în farsi, să spun cine sunt. Spun cine sunt și cobor.

Molavi Hassan Tabrizi, singur și îngrijorat. Cu Molavi aveam o legătură specială, în afara ochilor românilor. Se baza pe cultură și limba franceză. În plus Molavi mă prețuia pentru că eram gestionarul fondurilor, singura semnătură în bancă pentru mult doriții dolari și pentru că el avea patru fete și niciun băiat. Băiatule, mi-a spus Molavi, parca a fost o minune, la tine mă gândeam. Apoi a început să-mi povestească ultima ședință cu TRWB (Teheran Regional Water Board) și cu ministrul energiei, Taki Banki.

Mai rău nu se putea, la câteva luni de la începerea lucrărilor reușisem să intrăm în blocaj financiar. Era o evidentă greșeală de management, dar ce, când și unde? Eu eram prea tânăr, aveam doar puțin peste 30 de ani, dar bănuiam că la șantier se atacaseră lucrările în ordinea tehnologică, nu într-o ordine care să permită încasarea unor sume care să acopere cheltuielile. I-am spus și lui Molavi, el a dat abătut din cap și mi-a spus că am dreptate. Apoi mi-a arătat raportul lui Drucker. Pe coperta trei era un număr de telefon și o adresă, Peter Drucker își făcea reclamă, era la început. M-am uitat la Molavi, întrebător. Dă-i tu telefon, toate telefoanele sunt ascultate dar ne lasă să vorbim cu America. Eu aș putea să am probleme, dacă mi se recunoaște vocea, a spus.

Am făcut cu grijă lungul număr la telefonul cu disc de cifre, am sunat de vreo trei ori, gândindu-mă că în America este prânzul, când îmi răspunde o voce de femeie. Aș vrea să vorbesc cu domnul Peter Drucker, am spus. Soțul meu nu este acasă, dar despre ce este vorba. Îi explic și Doris, parcă așa o chema pe soția lui Peter Drucker, îmi spune că soțul ei o să fie probabil foarte încântat să ofere sfaturi într-o problemă așa de interesantă și importantă. Am fixat ora la care să vorbesc, a doua zi, cu Peter Drucker.

Ne-am înțeles perfect, a doua zi, nici nu a cerut mult, câteva sute de dolari pe lună, nici o mie, iar din acel moment au început să curgă pe telex, telex se folosea pe atunci, evaluările și sfaturile părintelui managementului. Molavi le smulgea din telex și pleca cu ele val-vârtej la minister. Așa am învățat și eu puțin management performat, din discuțiile la telefon cu Peter Drucker.

Nu știm de ce, dar părintele managementului a reziliat înțelegerea noastră, doi ani mai târziu. Probabil că nu făcea bine la imagine că dădea sfaturi în Iran și s-au găsit câțiva care să-i sugereze acest lucru. Dar, de atunci, ne-am descurcat pe picioarele noastre, Peter Drucker fusese un bun dascăl! Un timp, apoi iranienii au naționalizat proiectul și am fost trimiși acasă. Foarte politicos, nu ne-au încasat garanția de bună execuție, nu au aplicat penalizări, pur și simplu ”ne-au dat contractul înapoi”. Era o necesitate politică ca barajul să fie terminat de o firmă de stat iraniană.

Este vorba despre ”adab” un cuvânt în farsi, în persană, care înseamnă, tradus, „maniere” sau „etichetă” . Cu toate acestea, adab este mult mai mult decât politețea, sau morala și etica. Înseamnă o formă socială și estetică adecvată și, în cultura persană, forma transmite substanță și, prin extensie, sensul. Dar o să mai revin asupra adab, pentru că mi se pare că este exact ceea ce lipsește acum în România. Pentru că mai are și sensul de ”șapte ani de acasă”! Este vorba despre cultură, sigur că da! ”Cultura este un lucru frumos” – a spus Jean Jacques Rousseau.

Sunt multe lucruri frumoase pe lume, trebuie să le descoperiți, încet, cu tenacitate, mereu și mereu, cât timp mâine mai este o altă zi!

HOROSCOP 23 februarie 2021

BERBEC După o noapte în care vremea şi gândurile nu te-au lăsat să dormi suficient, ai o zi densă în care trebuie să te organizezi bine. Trebuie să soliciţi sprijin de la cei care te pot ajuta. Astăzi, plictiseala şi nervozitatea poat fi alungate şi prin cumpărături. Sau macar printr-o activitate ce mimează cumparaturile, dacă nu ai bani suficienţi. Sfârsitul lunii februarie este apoteotic, cu toţi Berbecii convertiţi la noua religie a cumpăratului, dar nu cu orice preţ. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta a distopiei sanitare.

TAUR Nu te hazarda în discuţii lungi şi inutile, până la urmă. Nu promite nimic, chiar dacă eşti solicitat. Azi amână tot ce ţine de relaţiile umane. În schimb eşti inspirat în domeniul financiar! Noi reguli, noi obiceiuri ţi se strecoara in casa si vor sa patrunda si in sufletul tau. Tu asculta vocea pământului, şoaptele moşilor şi stramoşilor. Acceptă numai ce-ti convine… nu tot ce este nou este şi mai bun! La serviciu, la muncă, eşti înclinat să dai sfaturi anturajului. Trebuie să controlozi fluxul gândirii ca să fii logic şi concis. Numai aşa poţi fi de ajutor!

GEMENI Astăzi trebuie să eviţi să faci declaraţii sau să discuţi mult. Modul tău de abordare nu este nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct, prea ironic şi criticile tale nu motivează. Cu toate ca şi tu suferi din aceleasi motive, iti arati compasiunea si iti oferi sprijinul unei persoane din anturajul tau. Nu exagera, insa, uneori sprijinul este primit cu recunostiinta şi nu trebuie să insişti! Investiţi sentimente şi timp în relaţii de afaceri şi în dragoste. Magnetismul personal este în creştere. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută sau de veştile de la televizor.

RAC Zi favorabilă în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te, sunt din domeniul profesional, dar evită să exagerezi, pentru că abordarea unor situaţii nu intră în competenţele tale. Perioada asta de timp poţi să faci doi paşi înainte şi unul înapoi, după bunul obicei al zodiei tale. Păstrează-ţi speranţa, viaţa este frumoasă şi poţi să o faci şi plăcută!

LEU Evită mişcările bruşte, la propriu şi figurat. Astăzi poţi conta pe intuiţia ta, te duce în direcţia bună. Fii mai atent, cu picioarele pe pământ şi nimic neplăcut nu se poate întâmpla! Carisma ta este la maximum, aşa ca poti avea rezultate favorabile in tot ceea ce inseamna convingere si cucerire. Sigur, dacă te interesează astăzi domeniul.

FECIOARĂ Poţi întâlni astăzi oameni al căror ţel suprem în viaţă este să-ţi facă ţie neplăceri. Este momentul unor discuţii. Discuţii plăcute şi chiar necesare. Din cand in cand trebuie reinventata arta amorului, iar discuţia este primul pas. Evita nerăbdarea şi graba, mai ales dimineaţa când munceşti. Trebuie să faci mai mult efort în ceea ce priveşte colaborarea, spiritul de echipă. Ai ocazia să faci o gafă. Mică. Totul se rezolvă bine, din fericire.

BALANŢĂ Aliantele sunt bune daca poti sa le controlezi in mod eficient. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau imobiliare. Este timpul replierii, al prudenţei: mare atenţie la incidente sau accidente, sub cerul liber, sau, pe şosea. Prima parte a perioadei, dimineaţa, îţi aduce recunoaşterea seriozităţii şi a muncii susţinute. O mică decepţie, dar care poate fi pe drumul unei mari realizări. Veşti bune spre sfîrşitul zilei.

SCORPION Faci planuri, îţi vin idei, te decizi să iei iarăşi poziţie. Te simţi motivat. Dar, atenţie, nu repeta greşelile din trecut, chiar dacă oamenii sunt aceiaşi, ai nevoie de o noua abordare! Daca aş fi medicul tau aş spune să mergi pe jos o ora în ritm susţinut intr-un parc din oraş sau intr-o gradină, la munte. Nefiind medicul tau iţi spun ca nu trebuie să te chinuieşti si să faci fel de fel de chestii neplacute: viata şi aşa este cum este, de ce sa ne mai torturam si noi inşine cu diverse limitări si interziceri?! Fă ce-ti place si cum te simti mai bine!

SĂGETĂTOR O zi obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. Eşti tentat sa cheltuiesti mult şi utopic, fiind doar o descarcare din cauza unei instabilitati emotionale trecatoare. Banii se fac greu si se risipesc repede… mare atentie! Evita să-ti faci duşmani pe cei nascuti sub semnul Gemeni sau Leu. Câştig la jocuri şi prin comerţ – atenţie, asta se plăteşte mult mai târziu, ca să existe un echilibru!

CAPRICORN Astăzi, stabileşte priorităţile! Astazi te poti juca de-a “contabilul”. Ai de facut nu numai pasivul şi activul cheltuielilor tale cam paguboase din ultimul timp, dar şi al zilelor bune şi rele, al faptelor bune şi mai puţin plăcute. Nu uita anturajul! Stelele te avertizează să dai dovadă de diplomaţie şi să zâmbeşti tot timpul. Dar am mai folosit imaginea! Altfel o rivală sau un rival îţi va subtiliza perechea de nu te vezi. Sau un „coleg” o să te muşte de o parte cărnoasă. La figurat, desigur.

VĂRSĂTOR Atenţie, astăzi, la legăturile tale sociale pentru că ai tendinţa de a fi permanent în ofensivă şi să te exprimi foarte direct. Este bine sa faci concesii parţiale şi/sau compromisuri mărunte. O perioadă cam incertă dimineaţa. Evită deciziile care duc la schimbări majore şi mai ales nu te repezi sa tragi concluzii. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze obiective.

PEŞTI O veste bună. Sau ai o realizare care te motiveză şi îţi dă aripi. Te bucuri de o formă bună, foarte bună, în tot cursul zilei. Ai energie şi eşti optimist chiar dacă eşti destul de obosit! Dragostea este foarte bine aspectată. De asemenea te poţi aştepta la noi cunoştiinţe, adică la domeniul aspectului social. Un eveniment sau un spectacol, poate, mai pe seară. Îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un vortex de trăiri, sentimente şi aventuri din cele mai interesante.