Primul pianist care a cântat în Comandamentul NATO, concert în premieră la Oradea

„Bucuros să fiu pentru prima dată în fața voastră și să vă cânt din inimă muzica mea „, a spus pianistul Teo Milea cu prilejul concertului susținut la Palatul Baroc din Oradea, la FIX Makerspace. La Oradea, artistul a avut parte un pian aparte, un pian caracterizat procesul de manufacturare de înaltă clasă, numărul de exemplare realizate fiind în jur de 300 de instrumente pe an.

Este vorba despre un pian Bösendorfer care poartă numele unuia dintre cei mai vechi și apreciați producători de piane din lume. Compania a fost înființata în 1828 iar în 1839 a devenit furnizorul oficial de piane pentru curtea Împăratului Austriei, primind titlul de “Imperial and Royal Piano Purveyor to the Court”. Ignaz Bösendorfer a fost primul artizan de piane din istorie căruia i s-a acordat acest titlu.

Teo Milea s-a născut ân Arad, a făcut facultatea la Timișoara , dar consacrarea a cunoscut-o în Canada , iar concursul «SearchLight» din Canada în care s-au înscris 2107 muzicieni, doar cu creații proprii e unul de referință pentru el. Este primul pianist din istoria competiției realizate de postul național de radio tv canadian CBC, iar românul a reușit, la votul publicului Datorită să câștige «Popular Vote»-ul, terminând competiția în top 4.Iată ce spune una dintre spectatoarele aflat în sală la concertul său, Cristina Mihaela Pop, într-un mesaj public:

<O musică fără pretentii, o surpriză neașteptata. Fară mult zgomot, el însusi fiind un om de o modestie aparte, cu sunete puâine, armonios înlănțuite, pe baza cărora construiește o întreagă lume. Un artist care vede lumea nu în culori, ci în sunete, creează o atmosfera parca din altă lume și te transporta cu el, într-o maniera familiară. Te ia de mână și te conduce în „sufrageria lui muzicală”, așa cum îi place să spună, unde țese povești care nu rămân fără ecou.

Muzica lui îmbracă haina simplității și a accesibilității, fără a fi însă simplă

Nu sculpteaza cu dalta, asemenea tatălui său, ci sculptează emoții în suflet prin intermediul clapelor. Compozițiile sale sunt sincere și personale, pătrunse de vulnerabilitate.O întâlnire intimă, o experienta care marchează, un recital care merită!”.”Mulțumesc Oradea pentru primirea caldă și pentru dragostea cu care ați îmbrățișat muzica mea! A fost o mare bucurie să vă cunosc și să vă cânt! Mulțumesc FIX Makerspace și soundcreation.ro pentru invitație și UnaCorda pentru minunatul pian Bösendorfer”, a fost mesajul pianistului după concert.