Cum și-a găsit Ozana Barabancea fericirea. „A fost cea mai mare dovadă de dragoste, mai puternică decât orice”

Ozana Barabancea(53 de ani) a declarat că nu ar fi ajuns femeia care este azi fără sfaturile mamei sale, mai exact că rolul unei doamne adevărate „este să echilibreze, să înfrumusețeze și să liniștească spiritele încordate”. Artista a mai spus că a fost foarte atentă și la educația pe care i-a dat-o fiului ei.

„Mă simt mereu o personalitate tare și o femeie fericită. Eu asta urmăresc. Să fiu fericită făcându-i fericiți pe cei din jur. Consider că oamenii se simt fericiți când se simt potențați. Mă simt fericită când manifest calitatea mea esențială: dăruirea”, a mai spus Ozana, divorțată și mamă a doi copii.

Cea mai frumoasă declarație primită de Ozana Barabancea

Ozana Barabancea a mai declarat că cel mai frumos moment din viața ei a fost când unul dintre copii i-a făcut o declarație de dragoste. „Nu am primit nicio declarație verbală. Dar fiul meu, în clasa a 8-a, și-a accidentat mâna stângă într-o bătaie cu un coleg, apărându-mi demnitatea. A trebuit să renunțe la examenul de pian clasic, și, ca să rămână în liceul de muzică, a schimbat total disciplina, urmând examenul la canto Jazz. A fost cea mai mare dovadă de dragoste, mai puternică decât orice declarație”.

Artista a mai spus că mama ei a sfătuit-o să nu calce pe cadavre și să accepte lucrurile așa cum sunt. Chiar dacă a avut parte de mai multe dezamăgiri, Ozana Barabancea a declarat că nu regretă nimic și că singura soluție pentru a nu te afecta momentele neplăcute este să nu ai așteptări, potrivit Click.

„Să nu calci pe cadavre, am înțeles exact ce înseamnă. Nu am fost niciodată dezamagită. Eu nu am așteptări de la nimeni și nimic. Sunt o fată deșteaptă și setată corect”, a spus vedeta de la Antena 1.

În prezent, ea își găsește fericirea în muzică, familie și în proiectele în care este implicată la Antena 1.