Juvhel Tsoumou a bifat doar trei partide la FCSB, în care a marcat o dată, în victoria cu Craiova – reușită decisivă. După ce a plecat Narcis Răducan, omul care l-a adus pe congolez la echipă, jucătorul în vârstă de 28 de ani a fost tras pe linie moartă.

Cu Harlem Gnohere și Ioan Hora pe postul de vârf, Tsoumou a fost adus la FCSB doar ca să iasă la număr. Atacantul a plecat de la echipa lui Gigi Becali fără regrete.

„Am avut o înțelegere cu cei de la FCSB că în ianuarie vom rezilia contractul. Pentru mine a fost o experiență bună aici. Am avut șansa să joc, dar nu am avut timp. Timpul pe care mi l-au dat a fost scurt și am avut câteva șuturi, am înscris. Asta te aștepți de la un atacant. Dacă și clubul ar fi putut să-mi spună de ce nu mă mai vrea… Mă pot duce acasă să mă uit în oglindă și să spun că am făcut tot ce era posibil, dar dacă nu a mers, nu are legătură cu faptul că eu nu am încercat și nu am luptat, pentru că eu am vrut să joc.

Juvhel Tsoumou: „Sunt într-o poziție ingrată”

Sunt într-o poziție ingrată, nu pot spune de ce s-a întâmplat așa. Câteodată ține doar de o decizie. Antrenorul ia decizia și eu sunt jucătorul. Rămân profesionist, pot spune că mi-am făcut treaba. Nu pot spune nimic de rău. Câteodată merge și câteodată nu.

Cred că pentru ambele părți a fost mai bine, pentru că eu vreau să joc și este mai bună această decizie. Mă va ajuta și pe mine, pentru că nu am făcut nimic rău, nimic greșit, apreciez timpul petrecut, apreciez șansa primită și experiența avută, am învățat multe în câteva luni despre ce e fotbalul în România”, a declarat Juvhel Tsoumou, potrivit Telekomsport.

