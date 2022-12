Primele urări de Ziua Națională au fost făcute de președintele României

George Simion, mesaj tăios de 1 Decembrie: „România e prea mică, fără Cernăuți și Chișinău”

„Din 2006, neîncetat, an de an, aici s-a făcut Unirea, nu la Iohannis, la recepție. Cred că e mult mai onorabil să fiu printre oameni cinstiți, nu cu oameni precum Schimdt, cu oamenii lui Iohannis. Suntem la Alba Iulia, aici s-a făcut Unirea. Bucureștiul e capitala adminsitrativă a României. România e prea mică, nu are Cernăuți, Chișinău, plângem pentru românii de acolo”, a declarat George Simion, pentru România TV.

Premierul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României.