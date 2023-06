Primele declarații ale lui Evgheni Prigojin, după rebeliunea de la săptămânii trecute. De ce s-a oprit Wagner din planul său

Principalele declaraţii ale lui Evgheni Prigojin din mesajul său audio de 11 minute publicat pe aplicația de mesagerie Telegram sunt următoarele:

Despre motive:

„Ca urmare a intrigilor și a unor decizii pripite, această unitate (Wagner) trebuia să înceteze să existe de la 1 iulie.

„Consiliul de comandanți s-a adunat, a prezentat toate informațiile luptătorilor și nimeni nu a fost de acord să semneze un contract cu Ministerul Apărării, pentru că toată lumea ştie perfect de bine că acest lucru ar fi dus la pierderea completă a capacității de luptă”, scrie Reuters.

„Luptători cu experiență, comandanți experimentați ar fi fost pur și simplu zdrobiți și transformați în carne; nu și-ar fi putut folosi potențialul în luptă și experiența lor de luptă”.

„Acei luptători care au decis că sunt gata să se transfere la Ministerul Apărării s-au transferat, dar au fost doar tr-un procen foarte mic, de 1-2%”.

„Decizia de a transfera Wagner sub controlul Ministerului Apărării a fost luată în cel mai inoportun moment”.

Despre Rostov:

„Făceam o inventariere și urma să plecăm pe 30 iunie într-o coloană la Rostov și să predăm în mod public echipamentul lângă sediul SVO dacă nu ar fi existat o soluție”.

„În ciuda faptului că nu am dat dovadă de nicio agresiune, s-au lansat atacuri cu rachete asupra noastră și imediat după aceea elicopterele au intervenit împotriva noastră. Aproximativ 30 de luptători ai PMC Wagner (Compania Militară Privată) au fost uciși, unii au fost răniți”.

„Acesta a fost motivul principal pentru care Consiliul Comandanților a decis că ar trebui să începem să ne mișcăm imediat”.

Despre marş:

„Scopul a fost de a preveni distrugerea PMC și de a aduce în fața justiției acele persoane care au făcut un număr mare de greșeli în timpul acțiunilor lor neprofesioniste. Acest lucru a fost cerut de public, toți militarii care ne-au văzut în timpul marșului ne-au susținut”.

„Pe durata întregului marș, care a durat 24 de ore, o coloană a mers la Rostov, cealaltă, în direcția Moscova. În timpul zilei, am parcurs 780 de kilometri, ajungând până la doar 200 de kilometri de Moscova”.

„Nici un soldat de la sol nu a fost ucis. Regret că a trebuit să lovim aviația, dar au aruncat bombe asupra noastră și au lansat atacuri cu rachete”.

„Am blocat toate unitățile militare și aerodromurile care se aflau în calea noastră”.

„Când am trecut pe lângă orașe rusești în perioada 23-24 iunie, civilii ne-au întâmpinat cu steaguri rusești și cu embleme și steaguri ale PMC Wagner. Toți au fost fericiți când am trecut pe lângă ei. Mulți dintre ei încă ne scriu cuvinte de sprijin, iar unii sunt dezamăgiți că ne-am oprit, pentru că în ‘marșul justiției’, pe lângă lupta noastră pentru existență, ei au văzut un sprijin pentru lupta împotriva birocrației și a altor boli care există astăzi în țara noastră”.

„Ne-am început marșul din cauza nedreptății. Pe drum, nu am ucis niciun soldat la sol. Într-o zi am ajuns la doar 200 de kilometri de Moscova și am preluat complet controlul asupra orașului Rostov”.

„Am demonstrat strălucit cum ar fi trebuit să se facă pe 24 februarie 2022 (când Rusia a trimis trupe în Ucraina). Nu am avut ca scop răsturnarea regimului existent și a guvernului ales legal”.

De ce s-a oprit Wagner?

„Ne-am întors pentru a nu vărsa sângele soldaților ruși”.

„Ne-am oprit în momentul în care primul detașament de asalt, care a ajuns la 200 km de Moscova, și-a desfășurat artileria, a făcut recunoașterea zonei și a devenit evident în acel moment că va fi vărsat mult sânge”.

„Prin urmare, am simțit că a demonstra ceea ce urma să facem este suficient”.

„Iar decizia noastră de a ne întoarce s-a bazat pe doi factori importanți. Primul factor este că nu am vrut să vărsăm sânge rusesc. Al doilea factor a fost că am dorit doar să ne subliniem protestul și nu să răsturnăm guvernul țării”.

„În acel moment, (președintele belarus) Aleksandr Grigorievici Lukașenko ne-a întins mâna și s-a oferit să găsească soluții pentru continuarea activității PMC Wagner în cadrul unei jurisdicții legale”.

„‘Marșul nostru al justiției’ a evidențiat multe dintre lucrurile despre care am vorbit înainte – cele mai grave probleme de securitate din întreaga țară”. (Traducere: Rador)