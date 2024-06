Primarul din Reșița acuză un linșaj mediatic. Asocierea cu Florian Coldea afectează imaginea orașului

Municipalitatea Reșița a luat o măsură fermă în fața a ceea ce primarul Ioan Popa descrie ca fiind un „linșaj mediatic” orchestrat împotriva sa și a colegilor săi. Într-o ședință ordinară recentă, consilierii locali au aprobat un proiect de hotărâre care permite achiziționarea de servicii de asistență și reprezentare juridică pentru a apăra interesele primăriei în instanță.

Decizia vine ca răspuns la o serie de articole și reportaje difuzate de o televiziune și trei publicații centrale. Acestea au sugerat existența unor legături între fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, și primarul Ioan Popa. Mai mult, aceste surse media au adus acuzații grave privind implicarea edilului în afaceri ilegale cu fonduri europene.

Primarul Ioan Popa a declarat că aceste acuzații sunt nefondate și calomnioase, având scopul de a discredita administrația locală. Dar și de a submina încrederea publicului în conducerea orașului. Pentru a combate aceste atacuri mediatice și pentru a proteja reputația instituției, municipalitatea a decis să apeleze la serviciile unui avocat care să reprezinte Primăria Reșița în fața instanțelor de judecată.

Noi nu am dat și nu dăm autorizații la Transelectrica. Lucrările sunt mari, pe fonduri europene, întâmplarea face că le cunosc foarte bine, pentru că mi-am dorit să se întâmple, pentru că Reșița devine practic un nod foarte important pe parte electrică”, a explicat primarul Reșiței, la finalul ședinței Consiliului Local.

„Urmare a reportajului care a apărut pe România TV săptămâna trecută și care a fost preluat, sau au fost informații care au plecat pe surse la mai multe instituții de presă naționale, am decis împreună cu colegii de la Primărie să acționăm în instanță cele patru instituții pentru că au denigrat orașul. Au denigrat instituția primăriei, au denigrat colegii mei din administrația publică, de la Proiecte Europene, de la Achiziții, de la Investiții și, implicit, și Consiliul Local.

Popa a subliniat că, în ziua apariției acelor reportaje, se afla în discuții cu mai mulți investitori germani. De asemenea, edilul a explicat că astfel de acuzații lansate în spațiul public pot deteriora imaginea orașului și descuraja potențialii investitori.

„Culmea este că exact în seara când a apărut acest reportaj mizerabil eu chiar eram la o întâlnire cu trei investitori germani. Mai avem discuții cu încă alte două firme, pe care le-am mai menționat în întâlnirile noastre precedente, și există riscul ca vreuna din aceste firme să facă un pas înapoi tocmai ca urmare a unor astfel de reportaje care să dea de gândit că nu am fi un oraș serios sau că nu suntem o instituție care poate să garanteze că o investiție poate fi dusă la bun sfârșit. Chiar dacă aparent jucăm în zona de can can, lucrurile pot să afecteze în mod semnificativ orașul și viitorul lui. (…) Și, da, vom cere și daune pe Primărie”, a mai spus Popa, potrivit expresdebanat.ro.