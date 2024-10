Oficiul de Cadastru responsabil pentru scandalul din Piața Unirii. Primăria Capitalei vine cu clarificări

Primăria Generală vine cu clarificări legate de dreptul de proprietate asupra terenului din Parcul Unirii și a suprateranului Planșeului Unirii. Scandalul a izbucnit după ce Primăria Sectorului 4 a dispus începerea lucrărilor de refacerea planșeului din Parcul Unirii.

În noaptea de duminică spre luni, primarul Sector 4, Daniel Băluță, a emis ordinul de începere a lucrărilor. El s-a prevalat de o autorizație obținută de la Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță.

Terenul din Parcul Unirii și suprateranul Planșeului Unirii sunt proprietatea Municipiului București. Primăria Generală a venit cu o serie de clarificări legate de acest subiect, în contextul scandalului lucrărilor de la Piața Unirii. Aceste terenuri sunt în administarea Municipalității potrivit Hotărârii de Consiliu General nr. 186/2008. Autoritățile acuză o greșeală dintr-o carte funciară emisă de Oficiul de Cadastru.

Potrivit comunicării, Hotărârea Consiliului General prevalează în fața cărții funciare. Aceasta cu atât mai mult cu cât primarul Nicușor Dan a cerut corectarea erorii din documentele Oficiului de Cadastru. În aceste condiții, se arată în comunicat, orice lucrări sau intervenții pe terenul Municipalității se poate face cu acordul proprietarului.

Primăria Generală arată că schimbarea dreptului de proprietate asupra unui teren, în condițiile unei erori a Oficiului de Cadastru este ilegală. Acesta este și motivul pentru care Municipalitatea a făcut demersuri pentru reintrarea în legalitate.

Scandalul a izbucnit după ce primarul Sector 4 a dispus începerea lucrărilor de reconstrucție la Planşeul Unirii, în baza unei autorizații emisă de Primăria Sector 3. Daniel Băluță a recurs la acest artificiu în condițiile în care Primăria Generală a refuzat să elibereze autorizația de construire în regim de urgență.

În acest context, primarul general, Nicuşor Dan, a mers pe șantierul de la Piața Unirii și a cerut demontarea gardurilor care împrejmuiesc organizarea de şantier. El a acuzat faptul că autorizaţia de construire obţinută de Primăria Sectorului 4 pentru lucrări la Planşeul Unirii prezintă „multiple elemente de nelegalitate”.

Scandalul a izbucnit când poliţiştii locali ai Municipiului Bucureşti au dorit să îndepărteze gardurile. Aceștia au fost opriţi de poliţişti locali de la Sectorul 4 care au sesizat Poliția Națională la numărul de urgență 112. Nicuşor Dan a mers la o secţie de poliție, pentru a tranşa chestiunea. Nici aici, însă, nu s-a ajuns la nici un rezultat.

„Oamenii legii” au refuzat să se implice în disputa dintre Primăria Generală și cea de sector, a spus Nicușor Dan. Aceștia nu au tras nici o concluzie și a trimis cele două părți să se judece în instanță.

„Mi se pare, în orice caz, iresponsabil ca Poliţia Naţională să nu fie în stare să ia o decizie pe bază de argumente. Am stat degeaba, eu crezând că am venit aici ca să rezolv o situaţie. Fiecare dintre părţi, noi şi Primăria Sectorului 4, am venit cu documente care să ateste dreptul de administrare pe terenul acela şi Poliţia Naţională nu a fost în stare să ia nicio concluzie. Ne-a mulţumit, a mai închis un dosar cu şină şi am plecat acasă”, spus edilul general la ieșirea din secția de poliție.