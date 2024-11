Economie Dacia Duster, în finala Car Of The Year 2025







Dacia Duster continuă să fie un jucător important pe piața auto europeană, reușind să ajungă în finala Car Of The Year 2025. Dacă Dacia Duster va câștiga titlul de Mașina Anului 2025, acesta ar reprezenta o recunoaștere semnificativă a calității și inovației producției auto românești, care continuă să evolueze într-o industrie tot mai competitivă.

Dacia Duster ajunge în finala Car Of The Year 2025

Dacia Duster a reușit să se claseze printre cele șapte modele finaliste în competiția Car Of The Year 2025, o performanță importantă pentru industria auto din România. Deși din lista inițială de 42 de modele selectate pentru competiție au făcut parte și două vehicule asamblate în România (Dacia Duster și Ford Tourneo Courier), doar Dacia Duster a ajuns în finală. În luna noiembrie, juriul COTY a ales modelele care vor concura pentru titlul de Mașina Anului 2025 în Europa, iar Dacia Duster face parte din această selecție de elită.

Modelele finaliste: Dacia Duster face față unor rivali de top

În urma unui proces de votare care a început cu testele din septembrie 2024 și a continuat cu o selecție finală pe 15 noiembrie, cele șapte modele finaliste sunt: Alfa Romeo Junior, Citroën C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 și Renault 5 / Alpine A290. Juriul, format din 60 de jurați din 23 de țări europene, va continua testarea acestor modele până la începutul anului 2025, iar câștigătorul va fi desemnat pe 10 ianuarie, la Salonul Auto de la Bruxelles.

România are un reprezentant în juriul Car Of The Year

De asemenea, România beneficiază de o altă premieră în acest an, având un reprezentant în juriul Car Of The Year. Florin Micu, CEO al revistelor AutoExpert, Auto Motor și Sport și FloteAuto, este al 60-lea membru al juriului, contribuind la alegerea câștigătorului.

Astfel, România este prezentă atât în competiția cu Dacia Duster, cât și în procesul de jurizare, consolidându-și rolul pe piața auto europeană, relatează Economia.net