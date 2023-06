Primăria Chişinău şi-a instituit decoraţiile proprii, similare celor prezidenţiale. Una din ele, oferită lui Fuego

Edilul de Chişinău i-a înmânat lui Fuego decoraţia în timpul concertului aniversar susţinut de interpet duminică, 11 iunie, la Teatrul Verde din capitală, în faţa a circa 5000 de spectatori.

Ceban: „ Este prima decoraţie de acest gen oferită unui artist”

„Această distincție onorifică este prima de acest gen oferită unui artist și se va acorda personalităților remarcabile care contribuie la promovarea valorilor naționale ale Republicii Moldova și ale Chișinăului. E o bucurie să știm că avem astfel de promotori ai orașului nostru și ne bucurăm să fim alături de un artist care de ani de zile se dăruiește artei. Îi dorim să înmulțească anii de carieră cu încă vreo 60 și să ne bucure cu muzica sa”, a declarat Ion Ceban la înmânarea decoraţiei.

Interpretul român i-a mulţimit edilului de la Chişinău

„M-am bucurat să celebrez cei 30 de ani de carieră artistică alături de publicul basarabean, la Teatrul Verde! Sunt onorat să știu că oamenii au venit să mă vadă și să-mi asculte muzica!

Totodată, am fost plăcut surprins să primesc, din partea Primăriei Municipiului Chișinău Ordinul de Onoare pentru merite culturale. E mare lucru să știi că munca ta e răsplătită și astfel!

Iubesc Chișinăul, iubesc Moldova, publicul de aici și am nenumărate amintiri! Cred că spațiul acesta frate cu noi are nenumărate valori și eu sunt mândru că sunt iubit în Basarabia, că am peste 20 de ani de când cânt aici și de când sufletul meu rezonează cu publicul moldovean, realizând aici numeroase lucruri memorabile, de la toate proiectele mele, la legătura cu marii poeți Grigore Vieru și Nicolae Dabija! Mulțumesc domnului primar Ion Ceban și promit că voi reveni cu drag la Chișinău, respectând cu sfințenie dragostea pentru acest oraș și pentru oamenii săi, care m-au răsplătit mereu cu emoții, aplauze și împliniri!”, a spus artistul.

Ce reprezintă Ordinul de Onoare în Republica Moldova

Ordinul de Onoare a fost instituit de Parlamentul Republicii Moldova în anul 2002 și este o înaltă distincție de stat din Republica Moldova, care se decernează prin decret prezidenţial. Cu Ordinul de Onoare pot fi distinse atât persoane fizice, cât și organizații, instituții, colective de muncă.

Ca valoare distinctivă civilă, Ordinul de Onoare este situat pe poziția următoare Ordinului Bogdan Întemeietorul şi înainte de Ordinul Gloria Muncii.