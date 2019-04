Primăria Capitalei: „Rosturile de pe Podul Grant, astupate provizoriu”

„Referitor la informatiile false vehiculate in spatiul public si care fac referire la faptul ca "rosturile de dilatatie de la Podul Grant au fost asfaltate de muncitori", Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:





Avand in vedere ca circulatia rutiera nu a fost intrerupta pe breteaua care apare in fotografii si pentru ca rosturile de dilatatie erau rupte in totalitate in acea zona, pentru prevenirea accidentelor, echipa de muncitori care lucreaza la consolidarea podului a astupat gropile provizoriu, cu mixtura stocabila.

Subliniem faptul ca este vorba de lucrari provizorii, care au fost executate in regim de urgenta, pentru siguranta in trafic a soferilor care tranzitau zona.

Mai mult decat atat, pentru edificare, anexam fotografii cu lucrari la rostul de dilatatie care se reface in rampa unde exista aviz pentru intrerupere trafic si lucrari de reabilitare”, potrivit comunicatului transmis de Primăria Municipiului București.

