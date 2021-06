Nayib Bukele, președintele El Salvador, anunță că țara latino-americană ar putea deveni prima din lume care adoptă Bitcoin-ul ca monedă oficială, alături de dolarul american. El Salvador ar putea fi, astfel, primul stat care ar folosi moneda digitală opensource ca mijloc legal de plată.

Nayib Bukele a prezentat și motivele pentru care ar dori implementarea criptomonedei ca metodă de plată. Președintele El Salvador a postat un mesaj pe Twitter în care explică faptul că bitcoin-ul a atins o capacitate de piață de 680 de miliarde de dolari.

„Dacă 1% din acesta s-ar investi în El Salvador, PIB-ul țării noastre ar putea crește cu 25%”, a spus președintele Nayib Bukele. Pe de altă parte, va avea 10 milioane de noi potențiale clienți și va deține modalitatea cea mai rapidă de a transfera 6 miliarde de dolari pe an în remitențe, mai susține președintele El Salvador.

#Bitcoin has a market cap of $680 billion dollars.

If 1% of it is invested in El Salvador, that would increase our GDP by 25%.

On the other side, #Bitcoin will have 10 million potential new users and the fastest growing way to transfer 6 billion dollars a year in remittances.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 6, 2021