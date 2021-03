O nouă înșelătorie „Metoda OLX”. Practic accesezi un serviciu ce pare a fi al OLX însă, în realitate, este o escrocherie. Una dintre victimele escrocilor a explicat cum esti atras în cursă și rămâi fără banii de pe card.

Servicii de transfer OLX

„Mi-am pus telefonul la vânzare, pe OLX, la un preț de 3.500 lei. Un IPhone ultima generație proprietate personală, luat în rate. Mi-a scris un cumpărător și mi-a spus că dorește să îl achiziționeze prin serviciile de transfer OLX. Mi-a explicat că el comandă prin OLX de câteva luni și că primesc banii în cont pe loc și fară nicio problemă să trimit cu curierul telefonul. Mi s-a părut ciudat că nu negociază, însă la întrebarea de ce plătiți atât de mult mi-a zis că nu au magazine bune în localitate și că telefonul are preț bun.

A scris că îl cheamă Violet Tănase și când l-am sunat pentru mai multe explicații mi-a spus că nu poate vorbi, că e răcit și nu are voce. I-am cerut buletinul și bineînțeles a refuzat, iar din conversație a reieșit că e dispus să plătească inclusiv comisionul meu la OLX. Numai să-i trimit eu confirmarea de pe aplicația bancară că voi primi banii”, a declarat o femeia înșelată, potrivit Cancan.

Un simplu OK și rămâi fără bani pe card

O nouă înșelătorie „Metoda OLX”. „Mi-a trimis un link pe care am completat datele cardului și mi-a apărut un link fals OLX care îmi garanta că am vândut produsul. Adică telefonul și voi încasa banii. Am dat «OK» pe acel link și mi-a luat banii de pe card. Am sunat la bancă ca să blochez însă a fost mult prea târziu.

Am blocat cardul și urmează să merg la poliție. Operatorul băncii la care am cardul mi-a spus că sunt foarte multe cazuri asemănătoare cu al meu. Trebuie să știe cât mai multă lume despre această metodă ca să nu mai pice în plasa escrocilor”, a mai spus victima.