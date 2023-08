Prima soție a lui Dem Rădulescu plânge după Stela Popescu şi Cristina Stamate

Paula Rădulescu, fosta soție a lui Dem Rădulescu, nu se poate nici acum obișnui cu moartea prietenelor sale Stela Popescu şi Cristina Stamate. Aceasta a mărturisit că, de fiecare data când le visează, le împarte de mâncare și mereu le aprinde câte o lumânare.

Paula Rădulescu a împărțit scena și aceeași cabină, de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, ani de zile, cu fostele sale colege, Stela Popescu și Cristina Stamate. Erau ca niște surori, iar dispariția bruscă a celor două a făcut-o să sufere enorm.

Paula Rădulescu a mai povestit că ştie pe dinafară toate scenetele, chiar și pe cele cu Dem Rădulescu. De asemenea, mai spune că există o legătură dincolo de moarte, le visează des pe prietenele sale „ca și când am fi rămas mai departe în aceeași combinație, a noastră de colege și prietene”.

„Le visam foarte des. Ultima oară, chiar vara asta, la început de stagiune. Visele mele sunt legate tot de teatru. Mai văd câte o scenetă și rămânând cu gândul acolo, imaginea lor continuă să-mi apară și noaptea.

Știu pe dinafară toate scenetele, și pe cele cu Dem, mai ales că marea majoritate s-a făcut pe vremurile noastre. Îmi face mare plăcere să le revăd.

Le visez ori în cabină, ori înainte de a urca pe scenă, ori ceva legat de costume. Ca și când am fi rămas mai departe în aceeași combinație, a noastră de colege și prietene. Îmi lipsesc enorm, nu mi-am putut închipui vreodată că le-am iubit atât de tare…

Absolut, există o legătură dincolo de moarte. Noi am fost ca și surorile. Faptul că am jucat împreună și am stat în aceeași cabină ne-a unit extrem de tare. S-au dus prea repede, una după alta. Iar de atunci, inima mea a început să-mi facă probleme”.