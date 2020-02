Cu o experiență vastă în teatru, lume în care a pășit încă de la vârsta de 6 ani, fiica marelui actor Dem Rădulescu și a actriței Adriana Șchiopu își face debutul în lumea filmului, cu un rol surprinzător în lungmetrajul „Urma”, în regia lui Dorian Boguță, unde o va avea drept colegă de platou pe nimeni alta decât Mădălina Ghenea.

„De la început, s-a vorbit despre atmosfera filmului. Iar ăsta e un concept despre care se vorbeşte din ce în ce mai rar, nu ştiu de ce. Până la urmă, e ceea ce ne defineşte ca oameni, deşi noi nu ne dăm seama.

Fiecare situaţie de viaţă pe care o trăim e definită prin atmosferă. Filmul respiră prin asta, dincolo de acţiune, pentru că este un policier cu elemente de thriller”, a spus Irina despre filmul „Urma”, pentru OK Tv Online.

Va fi protagonista unei scene nud

În pelicula ce va debuta pe marile ecrane începând din 6 martie, Irina nu are un debut tocmai timid, întrucât va exista și o scenă nud, care o are drept protagonistă.

„Încă de la prima întâlnire, Dorian mi-a spus că e în scenariu, nu o nuditate de dragul nudității, dar că are o importanță anume, că se vrea ceva poetic. Am înțeles ce vrea și pentru că avea până la urmă o finalitate artistică, am spus da. Iar eu în momentul în care spun da, mi-am asumat”, a spus Irina despre scena pe care urmează să o vedem în curând.

Irina își amintește cu nostalgie ziua în care tatăl ei a insistat să îi dea sfaturi despre lumea în care avea să pășească mai încolo. Actrița în vârstă de 33 de ani păstrează întipărită și acum fraza „Să cauți simplitatea și adevărul”, căci asta a sfătuit-o cel mai important bărbat din viața ei, despre care spunea la un moment dat că „era însăși bucuria”.

„Tot ce este legat de tata este numai bucurie izvorâtă din iubire, nimic altceva! Numai când se uita la mama sau la mine, răsărea soarele în ochii lui şi din ochi, şi în jurul lui şi asupra noastră! Este un sentiment atât de înălţător, încât niciun altul nu poate trăi pe lângă”, spunea cândva Irina Rădulescu despre cel care i-a dat viață.

„Sunt convinsă că tata a fost acolo, alături e mine”

Irina este sigură că tatăl ei și-a simțit sfârșitul aproape și tocmai de aceea a ales să o pregătească pentru viitoarea carieră pe care avea să o urmeze.

„În anul în care tata a murit, cu câteva zile înainte să se ducă, i-am spus mamei: Ce-ar fi dacă m-aş face actriţă? Ea a apucat să-i spună tatălui meu, iar el a simţit nevoia, cu câteva zile înainte să moară să aibă o discuţie foarte serioasă cu mine şi să-mi spună: Tu să cauţi întotdeauna adevărul, să cauţi să fii sinceră, autentică. Să cauţi simplitatea şi adevărul. Se spune că oamenii simt când se apropie sfârşitul şi pesemne a simţit nevoia să-mi transmită asta.

Sunt convinsă ca tata m-a ajutat. Noi am avut mereu comunicarea asta dincolo de…Întotdeauna, chiar și în cele mai grele momente, parcă simt o fâlfâială de aripă. Tocmai de aia nu m-am întrebat ce ar spune dacă ar vedea filmul. Sunt convinsă că tata m-a ajutat, că a fost acolo, alături de mine”, a dezvăluit Irina în cadrul interviului pentru Ok Magazine.

