Prima sosire de charter Tel Aviv-Constanța în 2019

Peste 30.000 de turiști din Israel au ajuns pe litoralul românesc de la Tel Aviv la Constanța aduși prin curse charter care operează de cinci ani pe aeroportul Mihail Kogălniceanu. În această vară, peste 5000 de turiști vor sosi pe litoral cu două curse pe săptămână, în perioada iulie-septembrie.





Aproape 200 de turiști israelieni au aterizat, ieri, pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, Constanța. Până în prezent, touroperatorul Meshek Wings a adus peste 30.000 de turiști israelieni pe Litoralul românesc, dintre care 25.000 de turiști veniți pe cursa charter Tel Aviv – Constanța și restul de 5000 veniți pe circuite dinspre București. Cei mai mulți dintre turiști își petrec vacanța în Mamaia Nord în complexul hotelier Phoenicia Resort.

Meidan Butnaru, directorul comercial al touroperatorului israelian a explicat că o noutate a sezonului este că turiștii israelieni aleg, în acest an, și stațiunea Olimp, unde sunt cazați la un complex cu servicii all inclusive și ultra all inclusive. În topul preferințelor rămâne stațiunea Mamaia. La nivel național, turiștii israelieni aleg cel mai mult București și Valea Prahovei, majoritatea fiind familii sau familii cu copii.

