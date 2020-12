Sorin Cîmpeanu a mai fost ministrul Educației într-unul dintre guvernele conduse de Victor Ponta (2014) şi nu înţelege de ce a fost contestat de Dacian Cioloş, copreşedintele Alianţei USR-PLUS. A existat o reacţie şi cu privire la Ştefan Pălărie.

Cu privire la nominalizarea lui Cîmpeanu pentru Ministerul Educaţiei, amintim că Dacian Cioloş a spus recent că acesta a demonstrat deja că nu poate gestiona o astfel de sarcină. La rândul său, şi Pălărie şi-a exprimat mirarea în legătură cu „resorturile care au dus la această nominalizare”

Răspunsul lui Cîmpeanu pentru critici

Miercuri seara, la puţin timp după ce a depus jurământul de învestitură în funcţie la Palatul Cotroceni, Sorin Cîmpeanu a avut o intervenţie la B1 TV şi a taxat ieşirile celor doi politicieni: „A fost o apreciere personală, probabil că a intervenit un interes politic. Nu are logică ce se întâmplă”, a declarat ministrul Educației despre cele spuse de Cioloş.

În ceea ce-l priveşte pe Pălărie, liberalul care în noiembrie 2015 a fost prim-ministru interimar pentru 12 zile a preferat să continue pe acelaşi ton elegant. „Ștefan Pălărie, vă confirm și eu, este o variantă foarte-foarte bună, este un om cu competență în educație, este un om civilizat, care atunci când afirmă ceva, afirmă cu argumente.

Da, dacă mergea la USR PLUS (n.r. – Ministerul Educației) era o variantă foarte bună, dar nu mă exprim eu cu privire la opțiunile USR PLUS, după cum ar fi bine să nu se exprime nici colegii din coaliție cu privire la alegerile PNL”, a subliniat Cîmpeanu despre numirea lui în noul guvern.

Marea nedumerire a lui Ştefan Pălărie

Ștefan Pălărie este membru PLUS şi nu şi-a putut cenzura uimirea cu privire la revenirea lui Cîmpeanu la Ministerul Educaţiei: „Personal nu reușesc să înțeleg resorturile care au dus la această nominalizare.

Zona de control și cea de influență asupra desemnărilor realizate de celelalte partide din coaliție au fost foarte mici. Ceea ce pot face însă din acest moment este să pun și să punem presiune pe instituția Ministerului Educației către un parteneriat real și pe implementarea angajamentelor din Programul de Guvernare.

Opinia publică va fi cu ochii pe toate măsurile luate de acest minister. Nu este despre opinia publică. Nu este despre a fi urmărit. Este despre reforma necesară de 30 de ani în domeniul care este cea mai bună investiție a oricărui stat: educația.”

La fel ca alţii, nici Cioloş nu înţelege

Cioloş a afirmat miercuri că, la fel ca o mare parte a societăţii civile, şi el are „o nemulţumire cu privire la prezenţa lui Sorin Cîmpeanu” în Guvernul României.

„Mi s-au cerut explicații și cred că în noua configurație în care USR PLUS are responsabilitatea guvernării e nevoie să vorbim deschis și cu transparență și despre probleme sau lucruri pe care vrem să le facem sau să le asumăm împreună cu partenerii de coaliție, dar și despre lucruri cu care nu suntem confortabili. Asta am promis, asta fac.

La fel ca o mare parte a societății civile, și eu, personal, am o nemulțumire cu privire la prezența lui Sorin Cîmpeanu în Guvern – și, la fel, mulți colegi ai mei. Îl cunosc de multă vreme, dar felul în care a acționat politic și profesional în ultimii ani e departe de ceea ce cred că ar trebui să fie un parcurs politic decent și o referință pentru educația din România.

Din păcate, am putut acționa în structura guvernului doar proporțional cu voturile primite. Nu am avut control pentru desemnările de miniștri ale partenerilor, așa cum nici partenerii nu au avut pe cele ale USR PLUS.

În același timp, știu că aveți dreptate să fiți nemulțumiți și să ne menționați. Suntem responsabili de ceea ce va decide guvernul din care facem parte și ne vom asigura că programul de guvernare va fi aplicat. Și nu vom accepta derapaje de la program, de la angajamentele luate împreună, mai ales în Educație, un domeniu-cheie de care depinde viitorul tuturor.

Vom rămâne receptivi în continuare la toți cei cu idei și cu experiențe bune în domeniul educației și vom folosi toate pârghiile pe care le vom avea în guvern și în parlament pentru a le valorifica în deciziile la care vom fi parte”, transmis Cioloş pe Facebook.