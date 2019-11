Ponta a vrut ca Guvernul Dăncilă să pice, dar nu a venit cu o soluție concretă pentru un nou executiv. S-a dezis de PNL, însă același lucru nu l-au făcut și alți membri importanți ai PRO România, printre care se numără și Daniel Constantin, cel care în ultimii ani a afișat o relație apropiată cu Victor Ponta.

În acest context, nu doar prietenia dintre Victor Ponta și Daniel Constantin este aproape să se rupă, ci și partidul PRO România.

„Aseară am aflat că Daniel vrea să voteze guvernul, l-am întrebat. Poate confirma și el (…) Am avut o ședință săptămâna trecută cu absolut toți parlamentarii PRO România și toți am decis să nu votăm acest guvern, fără nicio poziție împotrivă. Noi ne-am ținut de ceea ce am decis. Cei care au decis altceva, e dreptul lor și vor să meargă cu PNL, nu au cum să ne impună nouă decizia lor”, a declarat Victor Ponta la B1 TV.

„Trădătorii” PRO România, cale liberă spre PNL

Decizia colegilor din PRO România nu i-a picat deloc bine lui Ponta, care a lăsat să se înțeleagă că „trădătorii” ar putea părăsi partidul.

„Asta mi-a spus Daniel Constantin, că nu facem o ceartă publică. Ei vor merge pe drumul lor și noi pe al nostru. E un lucru de bun simț și nimeni nu poate să te țină la un loc, dacă ești diferit”, a declarat Ponta pentru sursa citată.

Daniel Constantin, Sorin Cîmpeanu, Georgian Pop, Liviu Balint, Mircea Banias, Damian Florea, Emilia Meiroșu sunt membrii PRO România care au votat pentru Guvernul Orban; Mihai Tudose a jucat un puternic vector de influență în acest sens.

