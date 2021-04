Autor al unei serii de gafe de la preluarea portofoliului, la finalul lui 2020, ministrul Sănătății a dorit să adreseze un mesaj personal după tragedia de luni după-amiază. Demisia luiVlad Voiculescu este cerută tot mai vocal de PNL, mai ales după scandalul evacuării forțate a pacienților de la Spitalul de Ortopedie Foișor, de vineri seară.

“Condoleanțe familiilor îndurerate! Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost trasferați în siguranță. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvați.

O anchetă penală este în desfășurare iar mâine voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici. Condoleanțe pentru familiile îndurerate!”, a scris contestatul ministru al Sănătății pe pagina sa publică de Facebook.

Managerul spitalului nu a sunat la 112, ci direct la Arafat și la Voiculescu

Mesajul său este chestionabil dacă se ia în calcul o declarație oferită chiar de colegul său din alianța USR PLUS, Emanuel Ungureanu. Acesta a intervenit în direct la Antena 3, luni seară, și a precizat că a primit un mesaj destul de confuz în jurul orei 15, care îi semnala că la Victor Babeș sunt probleme la o butelie de oxigen. “Ceea ce mi se pare ciudat e că nimeni nu a sunat la 112, așa cum prevede procedura în astfel de cazuri urgente. Apeși butonul de panică, suni la 112. Dacă este o problemă, nu suni la domnul Arafat, nici la domnul Voiculescu. Vorbim de omor din culpă, de o neglijneță gravă”, a declaratEmanuel Ungureanu.

Luni seară, liderii USR erau extrem de agitați înainte de ședința premierului Cîțu. Politicienii USR nu fuseseră consultați de premier în acest recent scandal, aflând totul de la televizor, potrivit unor surse din mediul politic.