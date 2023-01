Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, în cazul femeii ucise de câini. „Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi”

Însă, el a ținut să paseze vina la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) menționând că politica instituției este una greșită, ce a dus la reapariția câinilor pe străzi. „În loc sa adune câinii de pe străzi, ASPA face campanii de conștientizare”, a spus primarul Sectorului 6.

Ciprian Ciucu dă vian pe ASPA pentru ce s-a întâmplat

„Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puțin acum, cu moartea tragică, în condiții înfiorătoare, a Anei Oroș Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieșise la alergat. A participat și la acțiunea de curățenie, am igenizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde și cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv… nu am cuvinte.

Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!!”, a spus primarul.

El a continuat și a spus că nu a ieșit public până acum deoarece a așteptat să vadă poziția Primarului General, cel care decide politicile ASPA, nefiind de responsabilitate primarului de sector aceste chestiuni. Potrivit lui Ciprian Ciucu, neasumarea și pasarea responsabilităților în curtea altora au devenit de notorietate.

„Adevărul este următorul. Politica ASPA este total greșită și a dus la reapariția câinilor pe străzi. În loc sa adune câinii de pe străzi, ASPA face campanii de „conștientizare”. Nu se mai eutanasiază de ani buni ceea ce face ca adăposturile să fie arhipline, condițiile în care sunt ținute animalele sunt proaste. Și de aceea, resursele lor nu se duc la capturare ci pe condiții de cazare și campanii de „conștientizare” pe bani mulți. Un fel de PR pe bani publici”, a punctat Ciprian Ciucu.

ASPA trebuie să organizeze acțiuni de prindere a câinilor

Ciprian Ciucu a continuat și a subliniat că ceea ce ar fi trebuit să facă ASPA este organizarea de acțiuni de prindere a animalelor fără stăpân de pe străzi, cu ajutorul primarilor de sector, al primarului general și al MAI.

Însă, principala problemă, spune primarul, este aceea că nu există spații suficiente pentru adăpostirea animalelor, fiind o instituție care doar se preface că lucrează.

În consecință, Ciprian Ciucu a anunțat că primăria de sector a demarat singură o anchetă internă și că, de acum încolo, va lua singură deciziile care ar trebui să-i apere pe cetățeni. „Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!! Îmi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat, de acum înainte mă voi ocupa personal de acest subiect”, a mai adăugat primarul Sectorului 6.