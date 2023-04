Prima reacție a Deei Maxer, după ce Dinu Maxer și-a oficializat relația. Bruneta, replică ciudată

Deea și Dinu Maxer au anunțat divorțul în urmă cu doar o lună, iar artistul deja și-a făcut o nouă iubită. Acesta deja a prezentat-o apropiaților și mulți dintre ei au povestit că seamănă cu Nicoleta Luciu, femeia pe care solistul a iubit-o 8 ani.

„Relația este la început și este normal să vă spun lucrurile normale și firești. Într-adevăr s-a scris că este mult prea tânără. O să vă spun că nu este mult prea tânără și are 36 de ani. Și lucrurile astea ne poziționează într-o zonă de cuplu matur. Nu se joacă cu cuvintele. Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție”, a declarat Dinu Maxer.

Și apropiații lui Dinu Maxer și-au făcut o impresie despre noua cucerire a artistului.

„Aseară Dinu a fost la un chef și a venit cu noua lui iubită. Au petrecut câteva ore într-un club din București. Ei încearcă să fie cât mai discreți și să pătreze în public o oarecare distanță dar aseară, el când a venit cu ea, la masă, Dinu le-a prezentat-o prietenilor de acolo ca fiind noua lui iubită, de față cu cei apropiați el nu se mai ascunde. Ea nu este familiarizată cu lumea mondenă și pentru asta ei își doresc discreție momentan. Este cu mult mai tânără decât el. El a dansator toată noaptea cu prietenii în club, dar ea a preferat să stea la masă și să îl privească. Din câte am înțeles ei doi se văd deja de câteva săptămâni și se vede că există o chimie între ei doi. Noua iubită a lui Dinu seamănă mult cu Nicoleta Luciu. Are părul brunet și lung, are un bust generos și este înaltă. Copia perfectă a Nicoletei”, au declarat surse apropiate pentru Click!

Cum a reacționat Deea Maxer

Până să își oficializeze relația cu noua iubită, Deea Maxer era cu zâmbetul pe buze, dar lucrurile s-au schimbat. Aceasta a distribuit o fotografie cu textul „Dor călător”. Mai mult, bruneta a adăugat pe fundal și piesa „Fire on Fire” a lui Sam Smith, în care se vorbește despre o poveste de dragoste dificilă.

Mulți fani au întrebat-o dacă îi este dor de Dinu Maxer și dacă regretă divorțul, dar Deea a evitat să dea un răspuns, potrivit Cancan.