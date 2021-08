Postura în care a fost surprins astăzi, la o zi după ce despărțirea a fost făcută publică, lasă loc de destule interpretări. Cristian Boureanu a ieșit singur la piscina Pescariu Sports din zona Floreasca.

Persoanele care l-au văzut au povestit ca fostul politician nu era deloc comunicativ și ca nu a prea interacționat cu nimeni. Mai mult, fără să-i pese de oamenii din jur, s-a dus la un moment dat pe marginea piscinei unde s-a așezat în lotus – cunoscută poziție de yoga pentru meditație și a rămas așa momente bune, cu ochii închiși.

”După 6 ani de relație cu Laura, 6 ani și jumătate aproape, am luat decizia să ne despărțim, spre bucuria multora… A fost frumos, s-a terminat”, a fost anunțul făcut de Cristian Boureanu privind despărțirea de Laura Dincă. Cei doi erau logodiți și aveau nunta planificată de dinainte de perioada pandemiei. „Sunt bine. Nu mai vreau să dau nicio declarație. V-am surprins pe toți cu această separare, asta este, se mai întâmplă. Sunt super ok. Lucrul acesta este de ceva timp, noi nu ne-am despărțit ieri sau acum două zile, ci de ceva timp. Nu mai vreau să fiu persoană publică. Nu el m-a lăsat, nu eu l-am lăsat, amândoi am decis asta. Ne-am despărțit pentru că nu se mai putea”, a anunțat ulterior și Laura.

Scandal în public și înjurături

Pe 20 iunie, în una dintre ultimele ieșiri împreună, Boureanu și Laura au fost filmați de EvZ într-un moment extrem de tensionat.

Nici nu apucase ospătărița să aducă băuturile că au și început certurile dintre ei. Cristian Boureanu n-a ținut niciun moment cont de faptul că nu erau singuri la masă și a început să-și apostrofeze partenera de viață. Nu știm de la ce a pornit totul, însă tot ce s-a auzit era cum Boureanu îi reproșa Laurei că în loc să comenteze, mai bine ar fi rămas acasă. „Ce să fac, cum să vorbesc, cum să fac. Bă, ia stai dracu tu acasă, mai bine”, i-a spus răspicat fostul politician.

Cea mai mare problemă, diferența de vârstă

Monica Tatoiu, cea care îl cunoaște pe afacerist încă de când era adolescent, s-a propuntat cu privire la ruptura dintre cei doi. ”Diferența de vârstă, și nu numai diferența de vârstă, ci și diferența de caste. Când dispare focul amorului se vede prăpastia dintre caste. Vă place, iubire, nu știu ce și când aia se termină ce faci, după ce s-a terminat. Rămâne prietenia ori prietenia trebuie bazată pe valori comune.”, a punctat acesta