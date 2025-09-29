Prima ediție a Congresului Național de Dreptul Muncii a reunit elita specialiștilor în domeniu. Evenimentul a adus în prim-plan provocările de pe piața muncii din România

Prima ediție a Congresului Național de Dreptul Muncii, inițiat și organizat de avocatul Costel Gîlcă, specialist în drept social și dreptul muncii, și de dr. Alexandra Dobre, fondatoarea Asociației Institutul Român de Îmbătrânire Activă, a reunit peste 30 de juriști, consilieri juridici, avocați, experți în resurse umane, sindicaliști și reprezentanți ai mediului academic. Evenimentul, structurat pe opt paneluri de discuții, desfășurate pe parcursul a două zile, a inclus sesiuni interactive de prezentări și dezbateri pe subiecte de actualitate.

Congresul Național de Dreptul Muncii, desfășurat în perioada 25-26 septembrie în Sala de Conferințe a Institutului Național de Statistică, a abordat o serie de teme importante pentru piața muncii din România, care au inclus de la contractul individual de muncă, protecția drepturilor individuale, la rolul sindicatelor în dialogul social și negocierea colectivă.

Evenimentul a beneficiat și de o serie de prezentări și dezbateri care au adus în prim-plan dreptul la reconversie profesională și formare continuă, precum și importanța parteneriatelor sociale în creșterea nivelului de angajabilitate al seniorilor. Un subiect de actualitate în condițiile în care România are, conform datelor Eurostat, printre cele mai scăzute rate de populație activă în muncă din Uniunea Europeană. Dar și în contextul în care, potrivit estimărilor, în următorii 10 ani numărul românilor de peste 65 de ani care muncesc se va tripla.

„Dreptul muncii nu este doar o ramură juridică, ci o expresie vie a valorilor noastre sociale – demnitate, echitate și solidaritate între generații. Orice discuție despre dreptul muncii este, în fapt, o discuție despre dreptul la demnitate. Pentru mine, această temă are și o rezonanță personală: lupta pentru drepturile persoanelor vârstnice. Într-o lume care se schimbă rapid și în care tehnologia și noile modele economice rescriu regulile de pe piața muncii, seniorii riscă adesea să fie marginalizați. Dar eu cred și militez pentru ideea că vârsta nu trebuie să fie un capăt de drum, ci o treaptă spre noi oportunități. De aceea, dreptul la muncă trebuie să includă și dreptul la reconversie profesională. Avem nevoie de mecanisme legale și instituționale prin care oamenii să poată învăța și la 40, și la 50, și la 60 de ani. Să rămână activi, implicați și respectați. Este ceea ce numesc îmbătrânire activă – un concept care în România nu trebuie să rămână doar o formulă teoretică, ci să devină o politică publică solidă, sprijinită de legislație și de angajatori responsabili”, a declarat dr. Alexandra Dobre, fondatoarea Asociației Institutul Român de Îmbătrânire Activă și co-organizator al evenimentului.

Ediția inaugurală a congresului a adus laolaltă profesioniști şi specialiști în domeniu, avocaţi şi jurişti, lideri sindicali și reprezentanți ai mediului academic, ai instituțiilor publice și ai societății civile. În cadrul sesiunilor interactive au fost analizate teme fundamentale ale dreptului muncii, dar și abordări interdisciplinare, adaptate transformărilor parcurse de societatea românească.

„Prin tematica abordată și prin nivelul participanților, Congresul Național de Dreptul Muncii reprezintă cel mai amplu eveniment din România dedicat exclusiv acestui domeniu, care se adresează atât salariaților interesați să își cunoască și să își protejeze drepturile, cât și specialiștilor în domeniul resurselor umane, practicienilor și teoreticienilor dreptului muncii. Prima ediție a evenimentului, parte a unui program mai amplu ce va include zece manifestări similare, a reunit peste 30 de specialiști de prestigiu. Prin perspectiva complementară a analizei drepturilor individuale ale salariaților și examinării drepturilor colective ale muncii, am reușit astfel să oferim participanților o abordare integrată, menită să coreleze practica juridică cu evoluțiile legislative și doctrinare”, a precizat avocatul Costel Gîlcă.

După succesul ediției inaugurale, Congresul Național de Dreptul Muncii se anunță a fi un eveniment de referință, care nu doar aduce în prim-plan provocările cu care se confruntă piața muncii și societatea românească în ansamblul ei, dar și caută să ofere soluții pentru depășirea acestora.

„Mă bucur ori de câte ori am șansa și ocazia să dăruiesc tuturor tot ceea ce am învățat. Și vreau să vă spun că acest eveniment a fost inițiat, creat și organizat nu doar pentru colegii de breaslă, ci și pentru tineri și seniori și pentru toți cei interesați de astfel de teme foarte importante. Subiectele și problemele abordate sunt esențiale pentru orice salariat, pentru că, dacă nu îți cunoști și nu îți aperi drepturile, nimeni nu o face! Pentru a le cunoaște și a le putea aplica în viața de zi cu zi, am organizat acest congres împreună cu o echipă redutabilă. Evenimentul este rodul muncii asidue și continue a Alexandrei Dobre și echipei sale, a membrilor echipei mele și a Colegiului Consilierilor Juridici, care sunt co-organizatori ai acestui eveniment”, a declarat, avocatul Costel Gîlcă a declarat la finalul celor două zile de eveniment.

Dr. Alexandra Dobre consideră că prima ediție a evenimentului reprezintă un demers stringent necesar atât pieței muncii din țara noastră, cât și societății românești, în ansamblul său. „Prima ediție a Congresului Național de Dreptul Muncii, organizată împreună cu avocatul Costel Gîlcă, a deschis un cadru esențial de reflecție asupra politicilor publice din domeniul muncii. Într-o societate în care dinamica pieței muncii este influențată de schimbările demografice, este vital să discutăm despre drepturile și responsabilitățile ce decurg dintr-o carieră prelungită, dar și despre adaptarea legislației la realitățile îmbătrânirii active. Sunt convinsă că această primă ediție a congresului va fi începutul unui drum lung și fertil. A unui demers amplu prin care juriști, avocați, magistrați, profesori universitari și reprezentanți ai instituțiilor publice vor contribui la modelarea unui cadru juridic care să răspundă realităților și provocărilor secolului XXI. Este un angajament comun de a apăra și promova dreptul fiecărui om la muncă, la respect și la un viitor activ”, a conchis fondatoarea Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă.

Evenimentul, organizat de Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă și de Cabinetul de avocatură Costel Gîlcă, a beneficiat de sprijinul partenerilor reprezentați de Colegiul Consilierilor Juridici București, Rosetti, Editura Hamangiu, Wolters Kluwer România, INDACO Lege și ROMEDIS Pharm.