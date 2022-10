Rareș Bogdan vorbește despre mai mulți bani la pensii: „O creștere de 14% ar acoperi rata inflaţiei”

Peste circa trei săptămâni ar urma ca Ministerul Finanţelor Publice să vină cu noua proiecţie bugetară.

Rareș Bogdan, despre creșterea pensiilor

Despre promisiunile încă neîmplinite referitoare la creșterea pensiilor românilor, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan spune că acestea se vor materializa în curând.

„Toate sunt bazate pe realitatea încasărilor şi pe situaţia bugetară. În momentul în care vedem proiecţia bugetară cu care trebuie să vină în 2-3 săptămâni Ministerul Finanţelor vom vedea exact procentul pe care ni-l permitem – 14 % ar fi un procent din punctul meu de vedere care ar acoperi rata inflaţiei şi ar acoperi acea lege cu 40%.

Noi am dat şi 30 % şi 40%, dar trebuie să fie bani. Până acum ştim un lucru, că avem absorbţie de fonduri europene, că avem cel mai mare procent pe investiţii şi că avem din PNRR primiţi deja 900 de milioane. Cert este că românii vor primi bani în plus la pensii. Numai că, în afară de bani în plus la pensii, că sunt 10 că sunt 11%, 13%, 16%, vom vedea în funcţie de proiecţia bugetară, ce este foarte important este cum reuşim să venim cu plus valoare pentru capitalul românesc”, a spus Rareș Bogdan, la Realitatea Plus.

Pensiile vor crește cu cel puțin 10% – 15% de anul viitor, promite ministrul PSD Marius Budăi

Ministrul Muncii Marius Budăi a transmis la sfârșitul lunii septembrie că din anul 2023 românii vor avea pensii mai mari, coaliția de guvernare ajungând la un acord în acest sens, astfel că pensiile vor crește cu măcar 10%, în ciuda faptului că Guvernul se laudă că dispune de resurse bugetare. PSD promite și creșteri de salarii în anul viitor, după cum afirmă tot ministrul Marius Budăi.

„Important este că ne-am înţeles în coaliţie, căci suntem cu toţii la aceeaşi concluzie, anume că pensiile trebuie să crească de la 1 ianuarie 2023. Nu voi accepta niciodată ca din funcția de ministru să fie înghețări de venituri ale cetățenilor români. Avem scenariile pe masă şi vom lua decizia în cel mai scurt timp. Va fi o creştere de cel puţin 10%. Sursa financiară este descoperită.

Am spus despre ce este vorba, am spus din momentul în care PSD a făcut această propunere de majorare a pensiilor de la 1 ianuarie, am spus că avem și calcule, avem și analize, și avem și sursa bugetară. Am lucrat împreună cu ministrul de Finanţe Adrian Câciu la această propunere în cadrul partidului, nu numai cu ministrul de Finanțe, ci și cu specialiștii noștri din partid și când am propus aceste măsuri aveam și fundamentarea în spate”, a transmis Marius Budăi.

Crește salariul minim în România

Marius Budăi a anunțat și că de la 1 ianuarie 2023 salariul minim în România va crește: „În acest moment salariul minim este de 2550 de lei. Una din măsurile care au făcut parte din pachetele economice și sociale pe care le-am implementat a fost și punerea la dispoziție a unei măsuri către mediul privat, o majorare a salariului minim brut garantat în plată cu valoarea de 200 de lei. Să ajungă deja la 2750 de lei, cu mențiunea că acei 200 de lei sunt net și nu vor fi taxați de statul Român și nici impozitați”, a afirmat Marius Budăi.

„Din punctul meu de vedere este obligatorie o asemenea creștere, dar nu trebuie să facem creștere la întâmplare și voi demara în Consiliul Național tripartit o discuție care trebuie să fie onestă între partenerii sociali și Guvern și să putem să găsim împreună cea mai bună soluție, astfel încât de la 1 ianuarie salariul minim să crească din nou”, a mai spus ministrul Muncii.