Prețurile alimentelor de bază, au crescut cu 55%. Unele produse „ating niveluri record”

Prețurile la alimente au crescut, mai ales la cele care alcătuiesc un mic dejun clasic. Unele produse s-au majorat cu 55% într-un singur an, în urma unor creşteri majore ale preţurilor la cacao şi carne de porc, conform analizei realizată de platforma de tranzacţionare și investiţii eToro.

Rata de creştere a preţurilor la alimentele de bază pentru micul dejun a depăşit dramatic avansul de 5,9% al indicelui preţurilor de consum din România (IPC) sau creşterea de 2,07% a preţurilor la alimente pe parcursului aceleaşi perioade, ceea ce indică faptul că în continuare consumatorii se vor confrunta probabil cu presiuni suplimentare asupra preţurilor.

Ben Laidler, strategul pentru pieţele globale de la eToro, a afirmat că preţurile alimentelor de bază au cunoscut o volatilitate imensă de la pandemie şi de la debutul războiului din Ucraina.

„Prețurile la alimentele de bază au cunoscut o volatilitate imensă de la pandemie şi de la debutul războiului din Ucraina. Deşi unele dintre aceste presiuni asupra lanţului de aprovizionare s-au diminuat, vremea extremă şi bolile din sudul lumii au provocat o volatilitate sporită a preţurilor unor alimente cheie pentru micul dejun” arată expertul.

Micul dejun, pe cale să devină un lux

Recoltele de cacao, portocale şi cafea au fost cel mai puternic afectate în ultimul an, mulţi producători funcţionând acum la capacitate redusă şi recurgând la stocuri de rezervă acolo unde este posibil, se arată în aniliză.

„Este posibil ca diferenţa masivă de preţ pe care o vedem în cazul produselor alimentare pentru micul dejun să înceapă să aibă un impact asupra comportamentului consumatorilor, pe măsură ce preţurile unor produse pentru micul dejun, cum ar fi grâul şi laptele, scad, iar cele pentru alte produse, cum ar fi sucul de portocale, cacaua şi cafeaua, ating niveluri record”, a explicat Ben Laidler.

Preţurile la cacao au înregistrat cea mai spectaculoasă creştere dintre toate produsele de bază legate de micul dejun, majorându-se cu 270% în ultimul an.

Seceta severă din Africa de Vest, o regiune care produce 80% din cantitatea de cacao din lume, a contribuit în mod semnificativ la deficitul de aprovizionare şi la creşterea preţurilor, precizează sursa citată.

Sucul de portocale s-a confruntat cu presiuni similare asupra ofertei, cauzate de boli ale culturilor şi de fenomene meteorologice extreme în Statele Unite, sudul Europei şi Brazilia, înregistrând o creştere de 39% în ultimele 12 luni.

Preţul grâului şi cel al laptelui au scăzut

În schimb, preţul grâului şi cel al laptelui au scăzut cu 14,4% şi respectiv 3,9% în ultimul an. Datele au la bază un indice ponderat simplu al preţurilor de tip spot pentru nouă produse de bază utilizate în mod obişnuit pentru micul dejun şi sunt obţinute de la Refinitiv, la 22 aprilie 2024. Produsele incluse sunt grâu, zahăr brut, cacao, ovăz, suc de portocale, lapte, cafea, carne de porc şi ceai, potrivit etoro.com.

