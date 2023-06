Prețuri mai mari pe litoral, de la 1 iulie. Care sunt cele mai aglomerate stațiuni

Prețurile la cazare, restaurante, cluburi și alte activități vor crește cu 30% pe litoralul românesc de la 1 iulie. Peste 30.000 de turiști și-au planificat să meargă la Marea Neagră în acest weekend, fără să știe că vor fi majorate prețurile.

Cele mai căutate stațiuni rămân Mamaia și Eforie.

O zi de plajă la Mamaia diferă în funcție de ceea ce vrei să faci în această perioadă și dacă ți-ai rezervat vacanța din timp. În Sudul stațiunii, cel mai ieftin șezlong costă 30 de lei. O persoană va fi nevoită să scoată din buzunar 50 de lei pentru a mânca la „Împinge tava”. Un mic costă 5 lei, o porție de hamsie 10 lei, un șnițel 25 de lei, iar cea mai ieftină ciorbă, cea de legume, costă 14 lei. Pentru o ciorbă care are și carne, românii plătesc 20 de lei.

Pe seară, dacă doriți desert, o clătită costă între 10-13 lei, porumbul fiert 10 lei sau o porție de gogoși, la fel între 10 și 13 lei. Parcarea costă 4 lei pe oră în zonele exclusiviste și 2 lei pe oră în restul stațiunii. Și prețurile din cluburi au crescut considerabil, în special în Mamaia Nord, potrivit A3.

Turiștii se revoltă

Mai mulți turiști au fost revoltați de prețurile uriașe de pe litoralul românesc. De curând, șase adulți și patru copii au fost nevoiți să achite peste 4000 de lei pentru o porție de cartofi prăjiți, un șnițel de pui, un ciolan de porc confiat, crispy de pui, legume la tigaie, creveți, spaghete, sparanghel, două salate, două sticle de vin, două beri, apă, câteva sucuri, un fresh de portocale, dar și trei pești proaspeți.

„Trei familii am fost. Am mâncat și am plătit suma de 4000 de lei. Am băut vin, am mâncat cel mai scump pește, captura zilei, 1.764 de lei, care erau trei pești, un lup de mare și doradă, și niște salate. În total 4.000 de lei. Incredibil! Vorbim de o masă. De banii ăștia luam trei porci pentru copilașii mei. Nu mai vin aici, mai bine mă duceam în alte parte. Vă dați seama, 4.000 de lei un singur prânz!”, au povestit turiștii. „4.000 de lei, și am plecat și nesătui. Am fost șase adulți și patru copii. Exagerate prețurile”, a spus unul dintre turiști.