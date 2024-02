Prețurile alimentelor au explodat. Românii, loviți de inflația în creștere

Inflația crește semnificativ, în pofida Guvernului care susține că ia măsuri ca aceasta să scadă. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică(INS) arată că prețurile la produselor alimentare s-au scumpit cu 5,64%, cele nealimentare cu 7,36%, iar serviciile cu 10,91%. De asemenea, serviciile poştale, cele de apă, canal -salubritate şi detergenţii se află în topul scumpirilor înregistrate în ianuarie 2024, comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior, conform INS.

Inflația în 2024. Prețurile au explodat. Cele mai scumpe alimente

Cele mai mari creşteri de preţuri la produsele alimentare s-au înregistrat la peşte proaspăt (14,25%), conserve din fructe (13,77%) şi bere (13,36%). Pe de altă parte, s-a ieftinit făină (-28,74%), uleiul comestibil (-28,42%) şi produsele de panificație (-26,52%).

La capitolul mărfuri nealimentare, în ianuarie 2024, faţă de ianuarie 2023, cel mai mult s-au scumpit detergenţii, cu 22,60%, articolele chimice, cu 16,15%. De asemenea, articolele de igienă, cosmetice şi medicale au înregistrat creșteri 14,99%. Potrivit INS, la această categorie nu s-au înregistrat ieftiniri.

Faţă de luna precedentă, în ianuarie, tutunul şi ţigările au costat mai mult cu 2,32%, combustibilii au consemnat un plus de 1,39%, iar maşinile de aragaz şi buteliile au fost mai scumpe cu 1,34%. Scăderi au fost înregistrate la încălţămintea din piele, 0,18% şi încălţăminte, 0,10%.

Serviciile poștale, mai scumpe în 2024

În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru serviciile poştale, cu 26,64%, apă, canal şi salubritate – plus 17,76%. Mult mai scump a devenit să și călătorim, deoarece transportul aerian are tarife mai mari cu 16,59% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În ianuarie, faţă de decembrie, scumpiri au fost consemnate în ceea ce priveşte transportul aerian, cu 21,12%, serviciile poştale, plus 17,28%, serviciile de apă, canal şi salubritate, 4,19%. De asemenea, la această categorie nu s-au înregistrat ieftiniri.

Banca Națională a României(BNR) spune că rata inflației a crescut în luna ianuarie 2024, din cauza introducerii unor taxe şi impozite indirecte, urmând să scadă în perioada următoare.

„După ce urcă probabil în ianuarie la un nivel vizibil inferior celui previzionat anterior, rata anuală a inflaţiei este aşteptată să coboare în decembrie 2024 în apropierea valorii prognozate şi să atingă limita de sus a intervalului ţintei la finele anului viitor”, menționa BNR, la începutul lunii februarie ac.