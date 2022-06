Prețul petrolului a crescut după ce UE a pus embargo pe importurile din Rusia. Marile companii petroliere refuză să mărească producția

Prețul petrolului începe din nou să crească, după ce Uniunea Europeană a anunțat că va impune Rusiei un embargo al țițeiului. Există îngrijorări că piața va fi din nou supusă unor presiuni majore, deoarece cererea va crește.

Decizia s-a resimțit deja în prețurile anunțate marți, 31 mai. Cotaţia barilului de ţiţei Brent cu livrare în luna iulie a crescut cu 1,13 dolari, până la 122,80 dolari, cea mai ridicată valoare din ultimele două luni. În ceea ce priveşte contractul cu livrare în luna august, acesta a crescut cu 1,34 dolari, până la 118,94 dolari.

În ceea ce priveşte cotaţia barilului de ţiţei U.S. West Texas Intermediate (WTI), acesta se tranzacţiona la 1118,25 dolari per baril, în creştere cu 3,18 dolari faţă de valoare înregistrată vineri, transmite Reuters. În luna martie cotaţia barilului de petrol a atins ce mai ridicat nivel de după 2008, iar de la începutul acestui an şi până în prezent creşterea este de peste 55%.

Embargo al petrolului rusesc

Uniunea Europeană a ajuns la un compromis și a decis luni, impunerea celui de al șaselea pachet de sancțiuni pentru Rusia. Acesta prevede și un embargo al petrolului rusesc care este livrat pe mare. Va fi permisă livrearea prin conducte pentru a permite aprovizionarea Ungariei, care a pus condiții în acest sens, fapt care a dus la amânarea pachetului de sancțiuni cu mai bine de o lună.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel susține că sancţiunile vor avea un impact imediat asupra a 75% din importurile de petrol ruseşti. Până la finalul acestui an, 2022, se preconizează că importurile de petrol din Rusia vor scădea cu 90% din cauza interdicțiilor.

Aceste sancțiuni, dar și faptul că restricțiile din China au fost ridicate, iar oamenii și pot folosi din nou mașinile, au dus la o cerere mai mare de petrol, care se reflectă direct în preț.

Producătorii vor profit

Se discută în continuare și despre o creștere semnificativă a producției de petrol pentru a ține prețurile sub control. Marii producători nu sunt însă dornici să facă acest lucru, deoarece și-ar diminua profiturile. Aceștia au programată joi o reuniune, sub umbrela OPEC+ și se aşteaptă să fie decisă păstrarea acordului convenit anul trecut. Astfel, în luna iulie producţia de petrol va fi majorată doar cu 432.000 de barili pe zi, ceea ce înseamnă practic o respingere a solicitărilor statelor occidentale pentru o creştere mai rapidă a producţiei de ţiţei.