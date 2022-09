Prețul mare pe care l-a plătit Simona Halep pentru fericire și un loc în top 10 „Am avut încredere în Patrick”

Simona Halep ar fi trebui să se căsătorească cu Toni Iuruc pe 13 noiembrie. Atunci ar fi trebuit să aibă loc cununia religioasă. Cu toate acestea, cei doi s-au hotărât să se despartă. Așadar, după divorțul celor doi, a venit nota de plată pentru sportivă.

După ce ar fi urmat să spună „Da” în fața lui Dumnezeu, Simona Halep, Toni Iuruc și invitații lor s-ar fi mutat la Cazino Sinaia. Acolo, fostul număr 1 mondial a închiriat, pentru 25.000 de euro, salonul Oglinda. Capacitatea locației este de 500 de persoane. Ulterior, pentru firma de catering, Halep a plătit, în avans, pentru mâncare și băutură, suma de 20.000 de euro. De asemenea, fotograful și cameramanii au primit și ei 5.000 de euro.

Cât valorează rochia de mireasă pe care ar fi trebuit să o poarte Simona Halep

Rochia de mireasă a costat-o pe tenismenă nu mai puțin 20.000 de euro. Cu toate acestea, nu se cunosc și alte detalii legate de aceasta. Nu în ultimul rând, Simona Halep a mai dat și 10.000 de euro pentru mărturii nuntă. În ceea ce privește cununia religioasă și petrecerea, Toni Iuruc a fost cel responsabil, la fel ca și în cazul cununiei civile din 2021.

Cu toate acestea, după anunțul divorțului tot mai multe zvonuri referitoare la viața ei personală și profesională au apărut în spațiul public. În acest context, dubla-campioană de Grand Slam a vorbit și despre deciziile luate în legătură cu cariera ei în tenis. Este vorba despre colaborarea cu actualul ei antrenor, Patrick Mouratoglou, informează Playsport.

Care este relația dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglu

Jucătoarea de tenis a fost criticată anul acesta după ce a renunțat la mai multe persoane din echipa ei. Ea le-a înlocuit cu apropiați ai noului ei antrenor. Într-o postare lungă de pe rețelele de socializare, și-a justificat această decizie. Și de această dată ea a precizat că a fost foarte aproape ca în luna februarie să se oprească din a juca tenis.

Ulterior, ea a avut ocazia să meargă la academia lui Mouratoglu. Sportiva din Constanța a susținut că acolo și-a redescoperit pasiunea pentru tenis. Așadar, datorită noului ei antrenor a început să creadă că poate atinge din nou un nivel bun al carierei sale.

„Atunci când iau o decizie, mă dedic în totalitate și am avut încredere în Patrick 100%, așa că am vrut să se ocupe de mine doar el și cu oamenii lui. De aceea am și făcut atât de multe schimbări în echipa mea, pentru că am simțit că acesta este cea mai bună cale pe care trebuie să merg”, a dezvăluit Simona Halep pe pagina sa de Facebook.

Toni Iuruc, gelos pe anturajul Simonei Halep

Fostul soț al sportivei, Toni Iuruc, este o persoană foarte geloasă, au mărturisit apropiații lui. Așadar, el i-ar fi oferit un ultimatum Simonei Halep. Discuția dintre cei doi s-ar fi petrecut la New York, chiar înainte de US Open. Iuruc i-ar fi cerut atunci Simonei să renunțe la tenis și să-i acorde mai mult timp lui. Totuși, sportiva i-ar fi spus că dorește să mai rămână în circuit măcar trei ani.

„Toni este un tip extrem de gelos, nu a mai vrut să-și știe nevasta singură prin turnee cu doi-trei bărbați mai tot timpul și a pus piciorul în prag. I-a cerut să aleagă între tenis și el!”, au povestit apropiații milionarului.