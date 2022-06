Președintele Parlamentului moldovean a anunțat evaluarea membrilor Cabinetului de Miniștri

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, lider al Partidului Acțiune și Solidaritate a declarat în cadrul unei emisiuni de televiziune difuzată recent că în acest moment membrii guvernului moldovean sunt evaluați „pe interior” iar remanierile în Cabinetul de Miniștrii „reprezintă o chestie normală”.

„Remanierile sunt o chestie normală în orice Guvern. Ele trebuie făcut atunci când există o decizie și este momentul potrivit. Orice Guvern trebuie să facă o evaluare pe anumite domenii, noi facem evaluări pe interior, pe domenii, pe ministere. În momentul când o să avem o decizie o să vină doamna prim-ministră și o să anunțe”, a precizat liderul formațiunii politice majoritare în Parlamentul de la Chișinău.

Potrivit lui Igor Grosu, este firesc ca la un an distanță de la învestirea guvernului moldovean să fie făcute evaluări interne.„Avem aproape un an de activitate guvernamentală și e firesc ca la această distanță să facem niște evaluări, sunt miniștri mai vocali, mai prezenți, mai dinamici și sunt alții mai modești. Consider că toți miniștri au făcut și fac lucruri extraordinare, în situația în care ei, pe lângă agenda internă a lor trebuie să mai gestioneze și alte crize care nu țin de noi,” a precizat Igor Grosu.

Liderul de partid a sugerat că vor fi efectuate remanieri de guvern și că acestea vor fi anunțate. “Permiteți-ne noi să facem evaluările până la capăt și la momentul potrivit vom comunica rezultatele. Nimic nu e bătut în cuie, asta pot să vă spun”, a declarat Grosu.

La începutul lunii mai, premierul moldovean Natalia Gavrilița a exclus posibilitatea unor remanieri guvernamentale. „Cei care discută despre remanieri, probabil nu au alte teme mai interesante de discuție”, declarat la 18 mai ;efa Cabinetului moldovean de Miniștrii.