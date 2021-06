Președintele Klaus Iohannis împlinește, pe 13 iunie, 62 de ani. Este al patrulea șef de stat ales după 1989 și se află la cel de-al doilea mandat. Nu a plecat din țară după Revoluție și a ales să rămână la Sibiu, deși membrii familiei sale au părăsit România. La 25 de ani de la Revoluţie, cetăţenii au ales, prin vot popular, un „ altfel” de Președinte.

Copilăria lui Klaus Iohannis

Actualul președinte a povestit că a copilărit pe străzile centrului vechi al Sibiului, oraș pe care ulterior l-a condus ca primar. „Am crescut pe străzile vechi, din apropierea Centrului istoric, cu părinții și bunicii din partea tatălui. Nu cred să fie zid sau cotlon pe care să nu-l fi descoperit atunci. Erau vremuri în care copiii încă puteau să alerge liberi pe străzi, fără să fie nimeni îngrijorat că li s-ar putea întâmpla ceva. Și niciodată nu s-a întâmplat nimic, cu niciunul dintre noi. În afara acestui sentiment de bucurie și de libertate, nu-mi amintesc foarte multe lucruri din copilărie”, a relatat președintele statului român. Iohannis a învățat la Liceul „Samuel von Brukenthal” din Sibiu, după care, în anul 1978, a urmat Facultatea de Fizică din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca. El a dezvăluit că în perioada studenției și-ar fi dorit să aibă parte de mai multă libertate dar nu a fost posibil din cauza regimului comunist.

“Mi-am dorit libertate și nu am avut în studenție. Libertate și libertatea de a circulă și nu am avut. Prima mea ieșire din țară a fost în 1990 când am avut ocazia să merg în Germania la prieteni. (…) Nu am avut de suferit din cauza etniei. Pe vremea mea nu a existat o discriminare pe criterii etnice, cel puțin unde am fost eu, la Cluj”, a spus acesta.

În anul 1983, președintele a început să profeseze ca dascăl la mai multe școli din împrejurimile Sibiului, iar cinci ani mai târziu preda fizica, alături de foștii săi dascăli, la liceul pe care îl absolvise.

Marea iubire a președintelui

Klaus Iohannis nu s-a ferit să recunoască că marea sa iubire este și actuala lui soție, Carmen Iohannis. Acesta a declarat că s-au cunoscut într-o excursie și că a fost iubire la prima vedere. “Adevărata mea dragoste a venit mult mai târziu și până în ziua de azi am rămas cu ea. E soția mea, Carmen. Ne-am cunoscut într-o excursie. A fost dragoste la prima vedere”, a povestit președintele.

Cei doi au avut mai mulți ani de relație înainte să se căsătorească, potrivit relatărilor șefului statului. “Apoi am fost prieteni mai mulți ani și ne-am căsătorit destul de târziu, abia în ’88. Părinții și socrii au fost de acord. Soacră–mea e în Sibiu, socrul meu a decedat în 2010. A fost un om destoinic și m-am înțeles extraordinar cu el”, s-a exprimat Klaus Iohannis.

Parcursul politic al președintelui

Debutul președintelui în cariera politică a avut loc în anul 1990, când a devenit membru al Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), pe care l-a și condus mai bine de zece ani.

După 15 ani de carieră în educație, Klaus Iohannis a condus învățământul județean din Sibiu, după care, în anii 2000, a candidat la Primăria Sibiu din partea FDGR, unde a câștigat peste 70% dintre voturile românilor.

În 2009, după căderea primului guvern Emil Boc, Klaus Iohannis a fost propus de către PNL și PSD pentru funcția de premier, însă Traian Băsescu a refuzat să-l nominalizeze.

În anul 2013, Klaus Iohannis a devenit membru al PNL. A ocupat funcția de prim-vicepreședinte, iar pe 28 iunie 2014 a devenit președintele partidului. Atunci, a format o alianță cu PDL denumită Alianța Creștin Liberală (ACL) și a pus bazele unei viitoare fuziuni între cele două partide. ACL l-a promovat în anul 2014, la alegerile prezidențiale, unde a obținut, în al doilea scrutin, 54,43% din voturi, învingându-l pe Victor Ponta.

Pe 24 noiembrie 2019, Klaus Iohannis a obținut, în al doilea scrutin, peste 66,09% din voturi. A învins-o pe Viorica Dăncilă și se află, astfel, la al doilea mandat în fruntea României.