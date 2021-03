Bogdan Mateescu, președintele CSM, a vorbit duminică seara despre desființarea SIIJ. Omul care conduce Consiliul Superior al Magistraturii este nemulțumit. Din cauza politizării excesive care s-a dar acestui subiect. Ce vizează desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Politizarea făcută pe subiectul desființarea SIIJ, marea nemulțumire a președintelui CSM

„Tema desființării acestei secții de investigare a infracțiunilor din justiție este extrem de politizată. Aceasta este concluzia și nu am niciun argument să vă contrazic. Vă mărturisesc doar că nu mi-aș fi dorit o dezbatere de această natură în cheie politică.” A afirmat Bogdan Mateescu în cadrul emisiunii „Dosar de politician” de la B1 TV.

„Revenind la situația invitației din Comisia juridică a Camerei Deputaților, am explicat-o public, este un gest pe care l-am făcut și mi-l asum în continuare. Tocmai pentru că, așa cum am arătat cu acea ocazie, nu cred că era locul unei dezbateri juridice pe argumente tehnice. E adevărat, am primit și reproșuri pentru acest gest”. A mai afirmat președintele CSM.

Avea cu totul alte așteptări atunci când a primit invitația de la Comisia Juridică a Camerei Deputaților

Bogdan Mateescu a explicat și la ceea ce se aștepta atunci când a dat curs invitației venite de la Comisia Juridică a Camerei Deputaților. „La o comisie de specialitate a Parlamentului. Având în vedere faptul că președintele comisiei a arătat că ne va invita. Am avut așteptarea legitimă că vom discuta pe argumente tehnice, juridice.

Bine, eu le aveam și în scris, în cuprinsul motivării avizului Consiliului Superior al Magistraturii. Nu a fost să fie așa, nu am perceput o astfel de atmosferă. Am așteptat destul de mult, am regăsit și un loc pe scaun în cele din urmă, cu un ajutor din exterior, și eu, și ceilalți invitați, chiar și doamna procuror general al României, și domnul procuror-șef DNA”. A explicat șeful Consiliului Superior al Magistraturii.