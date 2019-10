Despre această situaţie, Pasztor Sandor a spus că, în 2018, a fost într-o vacanță în Africa de Sud, folosindu-se de pașaportul său unguresc, căci deține dublă cetățenie.

„Am fost anul trecut în concediu o săptămână la Cape Town, din care am petrecut o singură zi și la vânătoare. Restul am vizitat Cape Town și împrejurimile, împreună cu familia. Am fost cu pașaport maghiar deoarece așa am scăpat de viză, așa cum este cazul unei călătorii spre Statele Unite”, a afirmat Pasztor.

Scandalul fotografiei și apartenenței naționale declarate a lui Pasztor Sandor survine în contextul unui scandalul creat în jurul aeroportului din Oradea, în care președintele Consiliului Județean Bihor este acuzat că susține interese ale statului ungar, în detrimentul celor ale statului român, căruia îi este lefegiu.

Mai exact, în imaginile promovate pe site-ul unei firme de vânătoare din Africa (posibil coordonată de un alt cetățean ungar), Pasztor Sandor se recomandă a fi din Ungaria, o mențiune interesantă, în condițiile în care șefii CJ Bihor sunt acuzați de fostul director al aeroportului din Oradea, Gheorghe Pașc, că în mod intenționat vor distrugerea aeroportului românesc pentru a favoriza concurența din țara vecină, aeroportul din Debrecen.

Imaginile și discuția apar la doar trei săptămâni după ce Aeroportul Debrecen a preluat conducerea în topul celor trei aeroporturi regionale din regiune şi devine aeroportul cu cel mai mare trafic, potrivit primarului oraşului ungar, citat de agenția națională ungară de presă, MTI.

Primarul din Oradea, Ilie Bolojan, a acuzat și el conducerea Consiliului Judeţean Bihor de „iresponsabilitate” şi de „premeditare” în legătură cu situația aeroportului din oraș.

În presa din Bihor este adusă în discuție o afirmație a lui Flavius Bunoiu, fost director al Casei de Cultură din Oradea, membru USR, care se întreabă de unde are bani șeful CJ Bihor pentru a-și permite extravaganțe precum o partidă de vânătoare de tip safari, în Africa.

Pe această temă, se poate vedea că Pasztor Sandor menționează în declarația sa de avere că deține două terenuri intravilane în Oradea și alte cinci extravilane în: Oradea, Sălard și Cetariu. De asemenea, are o casă în Oradea, o casă de vacanță în Sălard și două anexe. Pasztor Sandor și-a trecut în declarație conturi de aproape 200 de mii de lei și un venit anual de 166 de mii de lei din salariul de președinte al CJ Bihor, potrivit g4media.ro

