Președintele CJ Constanța a avut de unde să dea cu împrumut 150.000 de dolari. Ce avere are bugetarul

Mihai Lupu, președintele CJ Constanța, are o avere impresionantă. Terenuri, dar și case și apartamente. Dar cel mai important, bani dați cu împrumut diferitelor persoane. Așa se face că la capitolul terenuri, Mihai Lupu îl menționează pe primul, intravilan în Adunați, Prahova. Pe acesta îl deține împreună cu soția.

Terenul a fost cumpărat în 2008 și are 2.071 metri pătrați. De asemenea, mai are un teren intravilan, de această dată în Constanța. Și acesta este deținut împreună cu soția și are 511 metri pătrați. Președintele CJ mai are un teren intravilan în localitatea Totoești din județul Iași. Acest teren a fost primit moștenire și are 2.536 de metri pătrați.

La capitolul case, Mihai Lupu are trecută o casă de vacanță de 150 de metri pătrați. Casa se află în comuna Adunați din Prahova și este deținută tot împreună cu soția.

Președintele CJ Constanța, împrumuturi

De asemenea, președintele CJ mai are o casă de locuit, în Constanța, de 347 metri pătrați pe care o deține tot împreună cu soția. Mai are un apartament, tot în Constanța, de 67 de metri pătrați, pe care l-a primit prin donație.

Și a mai cumpărat un apartament de 111.50 de metri pătrați, în București, pe care îl deține 100% singur. La capitolul conturi, președintele CJ are trecut unul din 2005 în care a reușit să pună 76.198 de lei. Cu toate acestea, averea lui este de fapt în banii pe care i-a acordat împrumut. Așa se face că pe o parte a împrumutat 150.000 de lei.

Și pe de alta 150.000 de dolari. Ambele împrumuturi au fost acordate unor societăți comerciale. Ca președinte de CJ câștigă un salariu anual de 182.520. Asta în timp ce soția are dividende în valoare de 91.000 de lei și o pensie de 46.344 de lei.