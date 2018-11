Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a subliniat rolul SUA în viitorul României

Preşedintele Academiei, Ioan-Aurel Pop, a afirmat marţi că Statele Unite ale Americii au fost şi sunt modelul de societate de care România are nevoie, subliniind că suntem datori să urmăm în continuare societăţile occidentale ca „o cale verificată de istorie\\\'”.





„Academia Română s-a întemeiat în urmă cu peste 150 de ani şi cu scopul făuririi României, dar şi cu scopul apropierii României de valorile occidentale, în funcţie de programele pornite la noi încă din secolul al XVIII-lea, când se fondau Statele Unite ale Americii, şi consolidate în secolul al XIX-lea, mai ales prin mişcarea de la Junimea din Iaşi, care a demonstrat că vocaţia României este una occidentală”, a spus Ioan-Aurel Pop, la prezentarea studiului „Valori, percepţii şi reprezentări ale populaţiei în România şi Statele Unite ale Americii”. Pop a amintit că "deturnarea României de la valorile occidentale s-a produs în timpul celor câteva lungi decenii de comunism, care n-au reuşit însă să şteargă nici tradiţia bazată pe valori perene trecute şi nici aspiraţiile de viitor ale acestui popor", notează Agerpres. "Prin urmare, suntem datori să urmăm în continuare această cale verificată de istorie şi să vedem cum ne văd pe noi societăţile pe care le avem ca model de câteva secole încoace, adică societăţile occidentale, şi cum vedem noi, opinia publică românească, aceste realităţi. Şi după cum ştiţi, mai ales după experienţa de care am vorbit şi care a durat aproape o jumătate de secol după Al Doilea Război Mondial, ne reflectăm şi ne recunoaştem în aceste valori occidentale. Iar Statele Unite ale Americii au fost şi sunt modelul de societate de care România are nevoie, de care înaintaşii noştri s-au prevalat ca să reziste în acele lungi decenii de opresiune - totalitarism şi în aceste decenii trecute după 1989 suntem foarte mulţumiţi de Parteneriatul strategic cu Statele Unite pe care vrem să-l ducem mai departe şi să transmitem societăţii româneşti, în calitate de instituţie fundamentală de cercetare şi de consacrare a valorilor intelectuale în România, Academia Română, să transmitem acest mesaj", a mai spus preşedintele Academiei. Potrivit lui Pop, sondajul prezentat marţi reprezintă "un experiment fundamental pentru strategia României de astăzi", "cu valoare şi ştiinţifică, dar şi morală pentru societatea românească". Studiul "Valori, percepţii şi reprezentări ale populaţiei în România şi Statele Unite ale Americii" este bazat pe două sondaje de opinie, realizate simultan în Statele Unite ale Americii şi în România de companiile de cercetare sociologică The Polling Company (SUA), respectiv Inscop Research (România). Cercetările au avut la bază un chestionar amplu, comprehensiv, focusat pe teme similare, respectiv pe teme specifice fiecărei ţări, rezultatele evidenţiind valorile, atitudinile şi stările de spirit ale societăţii româneşti şi ale celei americane în anul 2018, cu particularizări specifice.

