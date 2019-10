Cu o singură condiție:

Ca asumarea oficială a sprijinului acordat lui Klaus Iohannis să nu ducă și la încălcarea gravă a normelor profesionale și, în unele cazuri, chiar a cinstei.

Zilele acestea candidatul PNL Klaus Iohannis și-a pus pe site-ul său de campanie mai multe poze din tinerețe, însoțite de un text de mediocră publicitate. O manevră de campanie electorală, una dintre manevrele de rutină ale lui Klaus Iohannis, care nu-și bate capul cu bătălia pentru prezidențiale, asigurat cum e de generali că va obține un nou mandat și dacă va dormi tot timpul campaniei.

Reproducerea acestor poze e un gest publicitar. Ea trebuie marcată de semnul P.

A procedat presa noastră independentă astfel?

Nu numai că pozele n-au fost reproduse în regim de publicitate sau în cel mai bun caz însoțind un comentariu despre mijloacele folosite de un candidat în campanie, dar mai mult ele au fost pretextul unor rînduri de categorică publicitate în favoarea unui candidat.

Iată cîteva titluri:

Cum arăta Klaus Iohannis în tinereţe. Preşedintele României avea look-ul unui adolescent din 2019.

Klaus Iohannis a postat fotografii din copilărie și din tinerețe, pe siteul de campanie. „Am crescut pe străzile vechi…” Klaus Iohannis a publicat fotografii din tinereţe. Cum arăta adolescentul Iohannis.

Trecutul necunoscut al președintelui Iohannis. Imaginile au apărut abia acum. Klaus Iohannis, cum nu l-ai mai văzut: ce «plete» blonde avea la 22 de ani! Ce nu știați despre președintele Iohannis, fotografii inedite din tinerețe: de la muncile cîmpului și de la căsătoria cu Carmen.

Să zicem că presa noastră liberă duce lipsă de materiale gratuite și atunci se precipită să publice fotografiile de campanie ale candidatului Klaus Iohannis. Da, dar ați văzut publicate și fotografii de – ale celorlalți candidați?

Nu e singura dovadă a bunăvoinței de excepție, atingînd gudurarea, de care se bucură candidatul Klaus Iohannis din partea presei noastre libere și independente.

În timp ce toți ceilalți candidați sînt pîndiți după colț și ciomăgiți pentru orice greșeală, lui Klaus Iohannis i se trec cu vederea chiar și încălcări ale Constituției.

Luni seara, Klaus Iohannis, intervenind în Cazul Caracal, a cerut demisia lui Felix Bănilă, șeful DIICOT, pe motiv că „ancheta continuă să genereze semne de întrebare majore. Modul în care s-au desfășurat lucrurile pînă acum nu face decît să ridice suspiciuni și să accentueze lipsa de încredere a oamenilor în autorități, iar o astfel de abordare nu poate duce decît la rezultate proaste.”

Despre felul în care se desfășoară ancheta în Cazul Caracal am scris, cred, o camionetă de articole critice. Am procedat în acest caz ca și în cazurile de anchetă aiuristice ale DNA. De fiecare dată cînd noi, jurnaliștii, ne făceam publice îndoielile despre profesionalismul anchetelor, din toate părțile presei noastre SRI- zate săreau militari și civili pentru a ne denunța că afectăm mersul anchetelor, că lovim în independența Justiției. CSM a emis chiar un Comunicat de condamnare a subsemnatului pentru punerea la îndoială a anchetelor desfășurate de procurori.

Eu am susținut totdeauna dreptul jurnaliștilor de a-și expune public îndoielile în legătură cu mersul anchetelor, firește, plecînd de la informațiile publice.

Dar una e ca noi, jurnaliștii, niște scîrța-scîrța pe hîrtie, să punem la îndoială anchetele penale, și altceva e ca acest lucru să-l facă șeful statului, garantul Constituției în România. Candidatul PNL Klaus Iohannis, uitînd că e președintele României, își permite să atace ancheta desfășurată de DIICOT și mai mult și mai grav să ceară demisia șefului DIICOT pe motiv că ancheta nu se desfășoară corect. Păi de unde știe Klaus Iohannis cum se desfășoară ancheta, despre care procurorii în chip corect păstrează discreție? A văzut dosarul? Și dacă l-a văzut ce competențe are ca profesor de Fizică și meditator contracost să se pronunțe asupra felului în care se desfășoară ancheta? Ar fi fost normal ca această grosolană încălcare a Constituției să fie aspru sancționată de presa noastră zisă și independentă. Am luat la purecat site-uri, ziare, am verificat televiziunile de știri. Nici o vorbă, nici o șoaptă măcar despre ingerința lui Klaus Iohannis în treburile Justiției. Imaginați-vă ce ar fi fost dacă unul dintre contracandidații lui Klaus Iohannis se pronunța despre mersul anchetei. Ce titluri violente s-ar fi năpustit asupra lor.

Luni, Klaus Iohannis s-a întors de la Cluj cu un avion privat de un lux încercat doar de miliardarii ruși. Cîțiva jurnaliști rămași onești au încercat să publice la ziarele și televiziunile la care sînt angajați fotografii ale acestui avion, întrebîndu-se, firește, în ce condiții a fost închiriat un asemenea avion? A plătit candidatul Klaus Iohannis din buzunar scoțînd la vînzare una din numeroasele sale case? A plătit președinția? A plătit vreun afacerist în schimbul unui contract cu viitorul Guvern al Meu? Conducerile ziarelor și televiziunilor respective, la ordinele proprietarilor au refuzat publicarea acestor fotografii.

Tratarea mai mult decît binevoitoare a unuia dintre candidați, care candidat – atenție!- se află la putere și prin urmare trebuie urmărit cu maximă severitate ca să n-o ia razna, e cu atît mai nedumeritoare cu cît ceilalți candidați sînt pur și simplu terfeliți. Și nu mă refer la Viorica Dăncilă, premier, și prin asta supusă pîndei, ci la candidații care nu sînt la Putere, ba mai mult sînt în Opoziție.

Unul dintre aceștia e Dan Barba. Nu mă leagă nimic de Dan Barna. L-am văzut în viața mea doar de trei ori, de fiecare dată cu prilejul unei emisiuni tv la care el a fost invitat. N-am chimie cu Dan Barna.

La interviul de la Mediafax, înainte de a intra în direct, timpul de așteptare, cu Dan Barna la celălalt capăt al mesei, a fost unul de o rară stînjeneală. Nu găseam nici un pretext cît de cît politicos de a angaja o discuție cu oaspetele. Între noi doi se întindea o distanță astronomică. M-am salvat accesînd la întîmplare siteuri de pe tabletă. Iar el, care nu găsea sau nu voia să găsească o minimă cale de comunicare cu mine, s-a apucat să-și acceseze mesajele de pe WatsApp. Cu toate acestea, nu pot să nu observ și să fiu revoltat de ciomăgeala sălbatică la care e supus Dan Barna, unul dintre concurenții lui Klaus Iohannis, de presa noastră liberă și independentă.

Iată mai multe titluri semnificative: Barna „fuse” în America și a stat atât de mult că a uitat Limba Română: cum a dat cu gramatica de pereți într-o postare pe Facebook.

Sondaj. Nici USR nu crede în Dan Barna. Rezultat dezastruos pentru rivalul lui Iohannis.

Dan Barna, aroganță și nepăsare în fața antreprenorilor români exploatați de multinaționale.

Dan Barna s-a fîsîit.

Na, ce să crezi? Barna a ascuns salariul de la Petrom al soției.

Cine este soția lui Dan Barna și unde lucrează. Ce avere colosală au strîns cei doi din contractele cu statul.

Gest șocant al lui Dan Barna. Imagini compromițătoare în campanie.

Dan Barna a scos MILIOANE de euro din AFACERI cu STATUL Stenograme. Revoltă în USR. Dan Barna, acuzat că-şi elimină adversarii în cursa pentru şefia partidului. Scandal în mai multe filiale în timpul alegerilor interne. 7 motive pentru care Dan Barna nu merită să fie președintele României

Mult mai grav, partizanatul manifest pro Iohannis al presei noastre se manifestă în publicarea unor materiale care încalcă nu numai cinstea profesională, dar și cinstea în general.

Multe ziare și televiziuni au publicat un material clocit în bordelul politic de la Cotroceni despre o așa-zisă legătură între Florian Coldea și Dan Barna. Citez titlul, același în toate membrele Cartelului: Legătura dintre Dan Barna și Florian Coldea. Cum a luat liderul USR contracte facilitate de PSD.

De-a dreptul hilar e faptul că nici una dintre instituțiile de presă din Cartel nu fac minimul efort de a prelucra cît de cît textul și titlul. La ordinele șefilor, redacția îl trîntește pe site așa cum l-a primit de Cotroceni.

Cine e vaccinat însă împotriva molimei numite clickuirea trece de titlu și citește textul. Surpriză! Textul e o tragere de păr în chip diversionist a unei realități banale: „Dezvăluiri neașteptate despre legătura dintre Florian Coldea și Dan Barna. Soția fostului prim-adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI) este colegă cu fostul asociat al lui liderului USR de la SC Grupul de Consultanță și Dezvoltare DCG SRL, Dragoș Jaliu.

Dorina Coldea și Dragoș Jaliu sunt cadre didactice universitare la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Ea este lector universitar, iar fostul asociat al liderului USR conferențiar universitar.”

Păi cum vine asta?

Eu sînt coleg de sală la Biblioteca Academiei cu Academicianul Răzvan Teodorescu. Se poate titra că între mine și domnia sa e o legătură?

Ce mai încolo și-ncoace!

Pentru Klaus Iohannis, mumă, pentru ceilalți candidați, ciumă.

